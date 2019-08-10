Gökçek'ten 'Mansur Yavaş' açıklaması: Bana karşı bir panik içinde, bunun en somut delili...

Taha Emre Özdemir Ankara

Sözcü Gazetesi tarafından 'Yavaş’tan Gökçek hakkında suç duyurusu' başlıklı haberin detaylarında; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir'in attığı bir tweet paylaşıldı. Başdanışman Demir'in tweetinde şu ifadeler vardı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara C. Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı."

'Bilgilere gazete haberinden ulaştım'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, vergi kayıtlarına ilişkin bilgiyi bir gazetenin 12 Mart 2019 tarihli haberinden aldığını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mansur Yavaş'ın aylık gelirini beyan ederken bu bilgiyi bir gazete haberinden aldım. Bilgiye ulaşırken kendim uydurmadım. Özel bir gayret de sarfetmedim. Direk olarak gazetede ilan edilen rakamları alarak yaptım."

'Yavaş, bana karşı panik içinde'

"12 Mart tarihli habere hiçbir itirazda bulunmayan Mansur Yavaş, ben tweet atınca dava açtı." diyen Gökçek, "Mansur Yavaş, söz konusu gazetenin haberinden sonra servet beyanını da kendisi ilan etti. Hatta,'Bundan sonra her yıl kendimin ve yakınlarımın servet beyanını size sunacağım.' dedi. Bahse konu gazetenin haberine de itiraz etmedi ama Melih Gökçek gazetede çıkan haberi soru yaparak paylaşınca dava açıyor. Bunun mantığı nedir? Bu durum Mansur Yavaş'ın bana karşı bir panik içinde olduğunun en somut delilidir." ifadelerini kullandı.

'Neden gocunduğunu anlamadım'

Eskiden bütün avukatların gelirlerini yazıhanelerine asarak duyurduklarını hatırlatan Gökçek, sözlerine şöyle devam etti:

"2012 yılında bu uygulamayı kaldırdılar. Aslında insanlar avukatların gelirini rahatlıkla öğrenebiliyordu. Mansur Yavaş'ın kazancı ticari bir sır değil ki. Ben Yavaş'ın hangi davadan ne kazandığı sorusu üzerinde de durmadım. Üstelik ben bu bilgiyi bir yerden araştırarak bulmuş da değilim. Peki sen bundan neden gocunuyorsun?"

'Yaptığı iş benimkinin zekatı değil'

Mansur Yavaş'ın çalışmalarına ilişkin bir gazeteye verdiği röportajına da değinen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazete muhabire çok iyi çalıştığını, asfalt çalışmalarını falan anlatıyor. Bu sene döktüğü asfalt 100 bin ton. Benim sadece 2016'da döktüğüm asfalt 5 milyon 745 bin ton. Yaptığı iş benimkinin zekatı değil."

'İnsan bunu söylerken utanır'

Sözcü Gazetesi'nin haberine tepki gösteren Gökçek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sözcü'nün haberi Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanının attığı tweetden ibaret. Ben danışmanın ismini kullanmak istemiyorum çünkü bu yaptıkları bunların en büyük özelliği. Melih Gökçek'e çatmak kendi camialarından prim getiriyor. Ben bu tip adamlarla kesinlikle muhatap olmuyorum. Yani isimlerini zikretmiyorum. Bir insan bunu söylerken utanır."