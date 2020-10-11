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Gündem Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim
Gündem

Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki torpillere ve bu torpillerle alınan yüksek maaşlara işaret ederek "Yanlışsa son üç ay bordrolarını yayınlayın, düzeltelim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:46:00 -
Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki torpillerle ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Derya Gödek'in 6 bin TL ile işe başladığını, şu anda maaşının 14 bin TL'ye çıktığını iddia etti. CHP Genel Müdürlükten bir sekreterin kendisini aradığını ileri süren Gökçek, sekreterin, "Melih Bey bize tercüman ol. Bizim maaşlarımız yerinde sayarken Derya Hanım'ı uçurdular. Adalet mi bu?" dediği iddiasında bulundu.

CHP'de torpilliler bulunduğuna işaret eden Gökçek, FETÖ sempatizanı Washington Temsilcisi Yurter Özcan'ın 140 bin TL maaş aldığını, Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'in ise 165 bin TL aldığını iddia etti.

Gökçek, tweetlerinin devamında "Yanlışsa son üç ay bordrolarını yayınlayın, düzeltelim" ifadelerini kullandı.

İşte o tweetler:

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