Gökçek'ten çarpıcı iddia: Personelden zorla...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Sosyal medya hesabından belgeler paylaşan Gökçek, "Mansur Yavaş bakkallarda borç defterlerini kapatmak için vatandaşa söz vermişti. Ancak kampanyaya katılan Ankaralı hemen hemen hiç olmadı. Bunun üzerine belediye personeline mecburi yardım kampanyası başlattılar. Personelden zorla para topladılar. İşte bazı belgeler..." ifadelerini kullandı.
İşte Gökçek'in paylaşımı: