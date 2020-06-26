Gökçek'ten çarpıcı iddia: İmamoğlu anket yaptırdı ve...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemden beri sık sık tasarruf edebiyat yapan ancak bir tablo için İstanbul halkının 6 buçuk milyon lirasını çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"Taze bilgi. İmamoğlu'nun elleri arkasında Fatih Sultan Mehmet türbesine gitmesi, arkasından Ayasofya'nın müze kalması için Yunan medyasına verdiği beyanat halkın yoğun tepkisine neden oldu. Tepkiler üzerine İmamoğlu'nun yaptırdığı anket, İmamoğlu'nun 8 puan kaybettiğini gösterdi. İmamoğlu'nun danışmanları bu menfi algının acilen kaldırılması gerektiğini ısrarla söylediler." diyen Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında şu çarpıcı iddiada bulundu:

"Chatham Hause yetkilileri ile görüşmeler yapıldı ve Fatih'in portresi satışa çıkarıldı. Portre alınarak akıllarınca İmamoğlu, Fatih'e muhabbetini gösterdi(!). Sorun çözüldü. Yersen."