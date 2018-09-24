Gökçek döneminde dikilen dinozorlar Trabzon’a gönderildi!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankapark için aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozorlar, Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderildi.24 Eylül 2018 Pazartesi 16:01
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından şehrin muhtelif yerlerine konulan dinozorlar geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından sökülmüş ve vinçlerle depoya kaldırılmıştı.
Depodaki dinozor maketlerinin iki tanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi ve Jeoloji Mühendisliği bölümünün bahçesine konuldu. Dinozorlar üniversitedeki doğa müzesinin girişinde sergilenmeye başlandı.
Maketlerin KTÜ Jeoloji Mühendisliği Araştırma Görevlisi Simge Oğuz Saka'nın girişimleriyle KTÜ'ye alındığı belirtildi.
YORUM YAZ