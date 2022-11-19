  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin resmi ajansından Türkiye'ye övgü dolu sözler! 'Akla gelen ilk ülke Türkiye'

ABD'li sözcüden Libya-Yunanistan krizini soran Türk muhabire dikkat çeken cevap! Perde arkasında ABD mi var?

CHP'nin 'satılmış' vekilinin derdi belli oldu! 'Biz içkimizi rahatça içebiliyorduk'

Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

O iftiraya sert tepki: Bizler üretiyoruz, birileri bunu kasten yapıyor

Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor

MİT ev sahipliğinde CIA-SVR görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama geldi

Sorumsuz Pitbull sahibi felakete yol açıyordu!

Dünya Kupası'nda flaş içki kararı!

Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı
Aktüel Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 00:38:00 -
Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin, olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23