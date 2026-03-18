Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına engeli! Tüm feribot seferleri durduruldu

Çanakkale’de doğa ana dizginleri ele aldı, ulaşım felç oldu! Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına ve azgın dalgalar, Gökçeada ve Bozcaada hatlarını adeta dünyadan kopardı. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın yapılması planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları nedeniyle tamamen iptal edildiğini duyurdu. Seyahat planı yapan vatandaşlar, fırtınanın kurbanı oldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.