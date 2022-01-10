  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal!
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal!

Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı gelmişti. Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 19:40:00 -
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Adalar Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay