Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal!
Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı gelmişti. Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Adalar Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi.