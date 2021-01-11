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Aktüel Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
Aktüel

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:56:00 -
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

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