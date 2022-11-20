Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Marmara bölgesinde lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodos sebebiyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada seferleriyle ilgili ise GESTAŞ’tan açıklama geldi. Peki, hangi seferler iptal edildi?
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın (21 Kasım Pazartesi) yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.