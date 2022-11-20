  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Marmara bölgesinde lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodos sebebiyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Gökçeada seferleriyle ilgili ise GESTAŞ’tan açıklama geldi. Peki, hangi seferler iptal edildi?

Yeniakit Publisher
2022-11-20 17:24:00 -
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın (21 Kasım Pazartesi) yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, yarın sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi.

Yarın okul var mı? 21 Kasım okullar var mı?
Yarın okul var mı? 21 Kasım okullar var mı?

Eğitim

Yarın okul var mı? 21 Kasım okullar var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?
İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?

Eğitim

İstanbul'da yarın okullar tatil olur mu?

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23