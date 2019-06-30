Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
Yerli imkânlarla üretilen Gökbey helikopterinin ikinci prototipi, ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.30 Haziran 2019 Pazar 11:43
Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakikalık uçuşla 2021’de tamamlanması hedeflenen sertifikasyon testlerine başlandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, testin ilk etabının tamamlandığına; Gökbey Projesi’nde önemli bir aşamanın geçildiğine işaret etti. Yerli imkânlarla üretilen Gökbey’in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 2018 Eylül ayında yapmıştı.
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