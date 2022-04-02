Sanatçı Selami Şahin’in oğlu Emirhan Şahin bir trafik kazası geçirdi. Şahin’e göğüs tüpü takıldığı açıklandı. Peki, göğüs tüpü ne oluyor?

Göğüs tüpü nedir? Göğüs tüpü takılması nedir neden takılır?

Kapalı göğüs drenajı 1800'lü yıllarda uygulanmaya başlamış ve prensiplerinde fazla bir değişiklik olmadan, klinik önemini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Göğüs drenaj sistemleri, çeşitli etiyolojik nedenlere bağlı olarak plevral boşlukta biriken serbest hava ve/veya sıvıyı tek yönlü olarak drene ederler. Tüp torakostomi basit bir işlem olmakla birlikte, acil durumlarda hayat kurtarıcıdır. Uygun endikasyonda gerçekleştirildiğinde, akut hastalığın semptomlarında dramatik bir iyileşme sağlar. Tüp torakostomi cerrahi prensiplerine uygun olarak uygulandığında güvenli ve efektif bir drenaj sağlar.

Akciğer zarları arasındaki boşlukta olmaması gereken hava, kan veya sıvının bu boşluğa bir tüp konularak dışarıya boşaltılması işlemidir. İşlemden sonra yapılış nedenine göre 3-10 gün arası hastaneye yatış gerekebilir.

Göğüs tüpü nasıl takılır?

Hastanın yaşamsal bulguları monitöre bağlı olarak izlenir, damar yolu açılır ve oksijen desteği sağlanır. Hastanın gereksinimine göre ağrı kesici ve gerekiyorsa sakinleştirici ilaçlar damardan verilir. Hastanın kolu başının altında ve baş 45 derece yukarda olacak şekilde yatar hale getirilir. Göğüs tüpü takılacak yer (ön ve yan göğüs duvarı, kaburgalar arası) mikrop öldürücü ile temizlenir, tüp takılacak bölge uyuşturulur. Deride bir kesi oluşturulur, özel bir aletle bu kesiden girilerek akciğer zarına ulaşılır ve zar açılır. Göğüs tüpü açıklıktan içeri sokulur, tüpün dışarıda kalan kısmı havanın/sıvının boşalacağı özel sete bağlanır. Tüp etrafına dikiş atılarak göğse sabitlenir, tüp yerini kontrol etmek için akciğer filmi çekilir. Akciğer zarları arasındaki hava/sıvı tamamen boşalıncaya kadar tüp takılı kalır.