Göğüs ağrısının nedeni nedir?

Nörolog Dr. Emel Gökmen, göğüs ağrısının nedenleri hakkında şunları söyledi:

Göğüs ağrısı olunca ilk akla gelen kalp krizi geçiriyor olabileceğinizdir. Özellikle solda olması ve kolda da biraz uyuşma yapması durumunda daha da korkulur. Göğüs ağrısı bir kalp probleminin olası bir bulgusudur ama birçok başka daha az ciddi durum da göğüs ağrısına yol açabilir. Göğüs ağrısıyla acile başvuran hastaların neredeyse onda birinde kalp ile ilgili sorun vardır.

Yemek borusu problemleri, reflü, safra taşları ve pankreas problemleri de göğüs ağrısı yapabilir. Akciğerlerin ve zarlarının iltihabı da ağrı yapar. Zona hastalığı yarım kuşak tarzında göğüs ağrısına sebep olur. Ayrıca kırılmış, ezilmiş kaburgalarda ağrıya sebep olur.

Tüm bu bilinenler yanı sıra son yıllarda daha çok tanı almaya başlayan fibromiyalji hastalığında da göğüs ağrısı öne çıkabilmektedir. Yapılan tetkiklerin hepsinin normal olması, ağrıların hastayı çok rahatsız etmesi ama panik atak hastaları kadar panik halinde olmamaları dikkat çekicidir. Ağrının yer değiştirebilmesi, fibromiyaljinin sürekli yorgunluk, baş-boyun-sırt ağrıları, hormonal dengesizlik, gaz-şişkinlik gibi diğer bulgularının tabloya eşlik etmesi bu hastalığı düşündürebilir.

Göğüs ağrısı ön planda olan, diğer fibromiyalji bulguları dikkat çekmeyen bazı hastalar vardır. Bu hastalar defalarca kalp anjiosu bile olabilirler. Hekimleri de yanıltabilirler. Panik atak geçiren bir hastada da göğüs şikayetleri olabilir ancak fibromiyaljinin göğüs ağrısı daha inandırıcıdır. Ayrıca hastalar daha sakindir.