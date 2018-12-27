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Göçükten kurtuldu, metan gazı zehirlenmesinden öldü

Zonguldak'ta çalıştığı kömür madeninde metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren maden işçisi Satılmış Gücük'ün, başka bir madende 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu öğrenildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:44
Göçükten kurtuldu, metan gazı zehirlenmesinden öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, dün akşam, çalıştığı özel firmaya ait kömür ocağında metan gazından zehirlenerek ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün (35), başka bir madende 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kilimli'ye bağlı Kurtköy'de bulunan özel şirkete ait kömür ocağında çalışan işçi Satılmış Gücük, dün akşam saatlerinde mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinde baygın bulundu. Hemen dışarı çıkarılan Gücük, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metan gazından zehirlendiği tespit edilen Gücük için Gökçebey ilçesine bağlı Uzunahmetler köyünde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, Satılmış Gücük'ün mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden işçinin babası Mehmet ve kardeşi Hakan Gücük güçlükle ayakta durdu. Satılmış Gücük'ün cenazesi, Gökçebey İlçe Müftüsü Osman Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

10 yıl önce ölümden dönmüş

Evli ve 2 çocuk babası Satılmış Gücük'ün 10 yıl önce çalıştığı başka şirkete ait özel maden ocağında göçük altında kaldığı ortaya çıktı. Göçükten yaralı kurtulan ve ölümden dönen Gücük'ün, başka iş bulamayınca tedavisinin ardından tekrar mesleğine döndüğü öğrenildi.

Uzunahmetler Köyü Muhtarı Nihat Gökmen, ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün köyünde çok sevilen bir insan olduğunu söyleyerek, "Ocak sahibinin demesine göre, kendisi kapalı bir alana girdikten sonra zehirli metan gazına maruz kalmış. Allah rahmet eylesin. İki çocuğu vardı. Çok iyi birisiydi. Daha önceden bir kaza geçirdiğini duydum. Bir iş kazası olduğunu biliyorum"  dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:44
  1. Zonguldak
  2. Kilimli ilçesi
  3. Maden işçisi
  4. Maden işçisi ölüm
  5. Satılmış Gücük
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  7. Göçükten kurtuldu metan gazı zehirlenmesinden öldü

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