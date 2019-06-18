Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik sosyal uyum çalıştayı başladı. 20 ilde düzenlenecek çalıştaylarda, Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırma yolları ele alınıyor. Çalıştaylarda, ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırma yollarıyla, uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesi sağlanacak. Göç İdaresi, “Sosyal uyum çalıştayları” etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türk toplumunun sosyal uyumla ilgili bilgisini artırmak ve bu konulara ilişkin olarak doğru bilinen yanlışlarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik olarak sosyal uyum çalıştaylarına başlıyoruz. Çalıştaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülecektir” denildi.

Göçte Afganlar 1’inci sırada

2019’un ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen düzensiz göçmen sayısında geçtiğimiz yıllara göre düşüş yaşanırken, göç idaresi verilerine göre 111 bin 369 düzensiz göçmen Türkiye’ye geldi. Bunlardan 43 bin 856’sı Afganistan vatandaşı olarak 1’inci sıraya yükselirken, 2’inci sırayı 17 bin 691 kişiyle Pakistan uyruklular takip ediyor. Suriyeliler ise aynı dönemde 9 bin 695 ile 3’üncü sıraya geriledi. Öte yandan, Türkiye’ye gelen göçmenlerde kış aylarında düşüş yaşanırken, havaların ısınmasıyla artış yaşanacağı değerlendirildi.