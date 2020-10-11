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Dünya Göçmenlerin umuda yolculuğu faciayla sonuçlandı! Ölü ve kayıplar var
Dünya

Göçmenlerin umuda yolculuğu faciayla sonuçlandı! Ölü ve kayıplar var

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin kurtarıldığı, 15 kişi için ise arama çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 21:00:00 -
Göçmenlerin umuda yolculuğu faciayla sonuçlandı! Ölü ve kayıplar var

Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Sfaks kentindeki bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Tunuslu 27 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne dün gece Mutemediyye Cebenyane sahili açıklarında battı.

5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Söz konusu yetkili, Sivil Savunma ekiplerinin 5 kişinin cesedine ulaştığını, 7 kişiyi kurtardığını, 15 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'ya gitmeye çalışan 262 düzensiz göçmenden 73'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus ve Libya Avrupa’ya açılan kapı

Açıklamada, yaşları 15 ile 44 arasında değişen göçmenlerden 2'sinin Afrikalı olduğu ifade edildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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