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Dünya Göçmenler bizde ödül Merkel'de
Dünya

Göçmenler bizde ödül Merkel'de

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriyeli mülteciler için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Almanya'nın eski Başbakanı Merkel'i büyük ödüle layık gördü.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:36:00 -
Göçmenler bizde ödül Merkel'de

Türkiye ise uzun yıllar milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı halde henüz bu ödülü alamadı. BM'nin her yıl verdiği prestijli Nansen Mülteci Ödülü, 2015-16 yıllarında ülkesine 1.2 milyon Suriyeli sığınmacıyı 'seçerek' kabul eden eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e gitti.

Merkel Türkiye ile mülteci anlaşması yaparak, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri Avrupa'ya büyük göç dalgası yaşanmasının önünü kesmişti. O süreçten günümüze Türkiye resmi rakamlara göre 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5.5 milyon sığınmacıyı barındırdı.

Ahlaki ve siyasi cesaret göstermiş

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Merkel’in "sığınmacıları korumak konusundaki kararlılığını; insan hakları, insani prensipler ve uluslararası hukuk için dik duruşunu” övdü.

Grandi açıklamasında, "Angela Merkel, bir milyondan fazla mültecinin zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayarak büyük bir ahlaki ve siyasi cesaret gösterdi" ifadesini kullandı. 10 Ekim'de Cenevre'de yapılacak ödül töreninde Merkel 150 bin doların da sahibi olacak.

Angela Merkel ülkeye seçerek aldığı göçmenlerle bol bol poz vermişti.

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