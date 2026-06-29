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Gündem Göçmen simsarları yargı önünde! 4 ilde operasyon düzenlendi
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Göçmen simsarları yargı önünde! 4 ilde operasyon düzenlendi

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Göçmen simsarları yargı önünde! 4 ilde operasyon düzenlendi

Muğla merkezli İstanbul, Antalya ve İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

 

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, kaçak göçmenleri batı illerinden Muğla'ya getirerek konaklama imkanı sağladıkları ve botlarla yurt dışına çıkış organizasyonu yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 26 Haziran'da Fethiye merkezli Seydikemer ilçesi ile İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı fişeği, ruhsatsız 1 av tüfeği, 10 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen 3 araca el konuldu.

 

Polisteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.

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