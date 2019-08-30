0553 313 94 23

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı cinayetten aranıyormuş

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan zanlılardan birinin, 23 yıldır cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı

30 Ağustos 2019 Cuma 00:17
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı cinayetten aranıyormuş

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan 9 zanlıdan birinin, 23 yıldır cinayet şüphelisi olarak arandığı belirlendi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda başkası adına düzenlenen sahte pasaportla yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlılardan H.T'nin, 1996'da İstanbul'da işlenen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin şüphelisi olarak arandığı bildirildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Bodrum ilçe merkezi, Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılar dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 00:17
  1. adliye
  2. Bodrum
  3. cinayet şüphelisi
  4. düzensiz göçmen
  5. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Polis lojmanları önünde silah sesleri..
    3. İkinci baharlarını huzurevinde..
    4. Bilecik’te trafik kazası: 7 yaralı
    5. Mattis'ten bomba itiraf: ABD..
    6. Aydın MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı..
    7. Etkisiz hale getirilen terörist,..
    8. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda..
    9. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’..
    10. Türkiye'ye atıcılıkta gümüş madalya
    11. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    12. Seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı!
    13. Trump’ın Polonya ziyaretine kasırga..
    14. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    15. El Salvador'da göçmen kaçakçılığı..
    16. SMDK'den uluslararası topluma İdlib'e..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2019
    18. Trabzonspor-AEK maçının ardından
    19. THY'den Çin'de 10 yıl sonra yeni adım!
    20. Kostenoglou: "Telafisi olmayan bir..
    21. Altın durdurulamıyor
    22. Ekuban: "Hiçbir zaman umutsuzluğa..
    23. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi..
    24. Ünal Karaman: "Oyuncularımız ve ben..
    25. En düşük memur maaşı belli oldu
    26. Eski FARC liderlerinin yeniden..
    27. Teknik direktör Luis Enrique'nin kızı..
    28. Tenis: ABD Açık
    29. Maçın ardından
    30. Otomobilde çıkan yangın paniğe neden..
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'
    ABD'den ilginç suçlama: 'F-35 tasarımını çaldınız'
    ABD'den güvenli bölge için yeni açıklama: İki şey elde etmek istiyoruz
    ABD'den güvenli bölge için yeni açıklama: İki şey elde etmek istiyoruz