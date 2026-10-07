Göç yolundaki leyleklerin dansı mest etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afrika’ya göç yolculuğuna çıkan leylekler, Bursa semalarında süzülen görüntüleriyle görenlere adeta görsel bir şölen sundu.
Yaz aylarını Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika’ya doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında leylekler Bursa’nın Orhaneli ilçesi semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ise leyleklerin dansını hayranlıkla izledi.