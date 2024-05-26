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Gündem Göç İdaresi Başkanlığı, 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarını yalanladı
Gündem

Göç İdaresi Başkanlığı, 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:59:00 -
Göç İdaresi Başkanlığı, 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarını yalanladı

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele için Türk heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bazı basın yayın organları ve ve sosyal medyada yer alan 'Afganlara kolay vize verilecek' iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan'a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ayrıca görüşmelere, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı belirtilerek, "Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

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Yorumlar

ata

afganlılar bir çok kıyı şeridinden daha fazla kıyılarımıza sahip çıkacakları için gereken ivedilikle yapılmalı, rus işgali sırasında kars, ardahan, van....da yaşanan reziilik, ihnet, arkadan vurma.... yaşanmadan önlem alınmalıdır.... zaten kurtuluş savaşımızın temel destekçileri olurlar kendileri... siz bakmayın iş bankasından emekli aylığı alıp meze rakı arasında olayları idrakten uzak olanların yorumlarına... afgan yerleşim yerlerinin en uygun lokasyonu didim, çeşme, urla, izmir, bodrum, çeşme, antalya...

Vize Gerekmez

Sokaklar kaçak dolu. Sadece Türklere kimlik soruluyor, Türkçü olmak ve hudut namustur demek suç oldu. İktidarı sosuz piçlere veren her seçmen ölümü hak etmiştir, katli vaciptir.
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