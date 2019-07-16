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Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını ’Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün de talimatları ile turizmde bir çok yeni uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Göbeklitepe’ye son dönemlerin en yoğun ziyaretçi akını yaşanıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 17:36
Göbeklitepe’ye ziyaretçi akını devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını ’Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün de talimatları ile turizmde bir çok yeni uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Göbeklitepe’ye son dönemlerin en yoğun ziyaretçi akını yaşanıyor.


Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019yılını ’Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi ile beraber 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe’ye Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi gelmeye devam ediyor. Göbeklitepe’yi her defasında ziyaret ederek gelen turistlerle Şanlıurfa turizmi üzerine sohbetler gerekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önceki gün yine ören yerine giderek vatandaşlarla buluştu.


Beraberinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, "Göbeklitepe sayesinde bir kez daha dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyoruz" dedi.


"Göbeklitepe, dünya mirasıdır"


Amaçlarının Şanlıurfa turizminde her geçen yıl daha da hedef büyütmek olduğunu belirten Başkan Beyazgül, "Göbeklitepe böyle güzel bir ziyaretçi akınını çokça hak ediyor. Çünkü Göbeklitepe bir dünya mirası, insanlık tarihinin çıkış noktası, insanlık tarihinin yeniden yazılmasına vesile oluyor. Arkeologlar her burayı ziyaret ettiğinde yeni bir şeyler bulabileceği bir yer. Bu bakımdan sadece Türkiye’ye değil, aynı zamanda dünyaya ait bir mirastır. Her ülke ve şehirden farklı insanların burayı ziyaret etmesi bizleri mutlu ediyor. Ziyaretçilerinde memnun ve mutlu ayrıldıklarını görüyoruz" dedi.


Müze Kart hakkında bilgi veren AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise "Kültür ve Turizm Bakanlığımız 15 Temmuz’u unutturmamak adına Müze Kart’a 15 Temmuz’un logosunu bastı. Biz de hem Göbeklitepe’yi ziyaret etmek adına hem de kartı almak adına Göbeklitepe’ye geldik. Vatandaşlarımızın Göbeklitepe’ye olan ilgileri bizleri mutlu ediyor. 2019 Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Müze kart ise bir yıl boyunca Türkiye’nin tüm müzelerinde geçerli olacak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:36
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