  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marketlerde yeni dönem başladı! Artık açıkta satılamayacak

Akşener'de İnce fobisi! Hemen düğmeye bastı

Ülkede eş zamanlı operasyon! Enselendiler

CHP ile var AK Parti ile yok! Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!

Bunlara öğrenci demeye bin şahit lazım! İşte Kılıçdaroğlu'nun "barışçıl" diyerek savunduğu vandallar

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Türkiye ve Fransa arasında önemli görüşme

‘Şeffaflık’ diye tepinen CHP ve Kılıçdaroğlu’nun düştüğü son durum! Ya HDP’den utanıyorlar ya da 2 ziyareti organize edemiyorlar

Prof. Dr. Tükek'ten hayati uyarı: Türkiye'de ilk kez tespit edildi
Yaşam Göbeklitepe'deki sır çözüldü mü? Göbeklitepe'deki monoliti kim dikti?
Yaşam

Göbeklitepe'deki sır çözüldü mü? Göbeklitepe'deki monoliti kim dikti?

Göbeklitepe’ ne oldu? 5 Şubat Cuma günü Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada bir monolit bulundu. Çevrede yaşayanlar bu monolitin kim tarafından bırakıldığını görmedi. Günlerce süren araştırmaların ardından 9 Şubat sabah saatlerinde monolit ortadan kayboldu. Peki, Göbeklitepe’de neler oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:43:00 -
Göbeklitepe'deki sır çözüldü mü? Göbeklitepe'deki monoliti kim dikti?

Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu. Yöre halkının dikkatini çeken bu olay ABD ve Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı. "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu monolit 9 Şubat sabahı da ortadan kayboldu. Peki, Göbeklitepe’de yaşananların sırrı ne?

Göbeklitepe'deki sır çözüldü mü? Göbeklitepe'deki monoliti kim dikti?

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği belirlenememişti.

Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtıldığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden bu ifadeleri kullandığı sırada Göbeklitepe'de gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü ile, sloganın sosyal medyada kullanımına yönelik "Gökyüzüne Bak, Ay'ı Gör" etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Programa katılanlardan büyük alkış alan bu sözlerin ardından Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki 10 hedefini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anayasa Mahkemesi Sarıgül'ün partisi için kararını verdi
Siyaset

Anayasa Mahkemesi Sarıgül'ün partisi için kararını verdi

Doğru Parti'nin kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin ambleminin hükümsü..
Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor
Dünya

Bill Gates'ten insanlığın uykusunu kaçıracak çıkış: İki felaket daha geliyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu olan ve koronavirüs döneminde şüphe uyandıran birçok hamleye i..
İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi
Gündem

İşte İmamoğlu'nu rahatsız eden cuma hutbesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazında gençlere edep ve ahlak nasihatleri veren hutbeden rahatsız oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay