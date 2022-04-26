'Göbekli' Arda'ya yeni meslek

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak. CV'sinde Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüpler bulunan Arda Turan futboldan kopmayacak.

Kariyerine Simeone yön verdi

Profesyonel futbol kariyerinde Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir kulüpleri bulunan Arda Turan, Diego Simeone ve Fatih Terim gibi önemli hocalarla çalıştı.

En büyük başarıları Atletico Madrid'de yaşadı



Kariyerindeki en büyük başarıları Simeone ile Atletico Madrid'de yaşayan Arda Turan; La Liga'da iki kez (A.Madrid ve Barcelona ile), UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Arda A.Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Ekibini kuruyor

Jubile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

Arda'nın şu ana kadar kulüp takımların da çalıştığı teknik adamların listesi şu şekilde:

Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler,

Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent.