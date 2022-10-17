Göbek yağlarını eritiyor! Kilo verdiren göbek eriten detoks içecek! Aç karnına göbek eriten su tarifi

Kilo verdiren içecek için gerekli malzemeler:

2 adet kereviz sapı

yarım baş rezene

küçük boy rezene kökü

yarım ananas

Kilo verdiren içecek hazırlanışı:

Blender yardımı ile bütün malzemeleri karıştırın ve üzerine su ekleyin. (içeceğin yoğun yada seyrek olmasını siz kendiniz damak tadınıza göre ayarlayın) Sabahları aç karnına bu karışımdan 1 bardak için ve göbek sorunundan kurtulun.

Bu karışımın faydalarını kısaca sıralamak gerekirse ananas sindirime yardımcı olur, zencefil kökü ve rezene ise bağırsaktaki mikroorganizmaları iyileştiren enzimlerce zengindir.

Kereviz vücutta su tutmayı önleyen , depolanmış tuzun atılmasını sağlayan özelliğe sahiptir.

Ayrıca bu karışım şişkinliği azaltır, sindirim sorunlarına oldukça iyi gelir.

Sabah aç karnına göbek eritmek için

ANANAS: Yağ yakımına yardımcı olan 'Bromelain' içerir. Düzenli tüketildiğinde ödem atıcı ve yağ yakıcı etkisi vardır. Şeker içeriğinden dolayı tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir. ELMA SİRKESİ: Vücut direncini arttırır ve düzenli olarak sabah aç karnına tüketildiğinde yağ yakar.

Göbek eriten yoğurtlu kür yapılışı

Maydanoz ve dereotlarının hepsini bir kaba ince ince kıyın. Limon suyunu ve 250 gram yoğurdu da ekleyip karıştırın. Haftada en az 2 kez bu kürü uygulayın. Gece uyumadan 3 saat önce tüketmeyi unutmayın.

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