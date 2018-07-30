THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Göbek kordonunun işlevi nedir?

Bebeğinizle aranızda oluşan özel bir bağdır göbek bağı. Sizin ondan haberiniz daha yokken bile sizi ona onu size bağlamaktadır. Bebek ve anne için hayati önem taşır.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:59
Göbek kordonunun işlevi nedir?

GÖBEK BAĞI NE DEMEKTİR?

Göbek bağının bilinen iki tane daha ismi vardır. Bunlar ‘’ göbek kordonu’’ ve ‘’plasenta’’dır. Gelelim göbek bağının ne demek olduğuna. Göbek bağı tüm memeli canlılarda hamilelik sürecinde bebekte oluşan bir bağdır.

Göbek bağı, embriyoyu yani bebeği eteneye bağlayan dokuya verilen isimdir. Embriyonun yani bebeğinizin kalp atışları, kanı bu bağda bulunan 2 atardamar yardımıyla eteneye gönderilir. Kan göbek bağında bulunan toplardamardan geri dönerek embriyoya ulaşır.

Kısacası göbek bağının içerisinde 2 atardamar,1 toplardamar bulunur ve bu damarlar ip gibi birbirinin üzerine sarılmış bir halde bulunurlar.

Göbek bağı tüm memelilerde doğumdan hemen sonra kesilir. İnsanlarda doğumdan hemen sonra bebekle beraber gelen göbek kordonu kesilir ve göbek bağı düğümlenir.

Bir süre daha bebekle kalan göbek bağı iyileşir ve düşer. Göbek bağı düştükten sonra yerinde kalan kısmada göbek çukuru ya da göbek deriz. Öbür memelilerde durum farklıdır. Anne göbek bağını ısırarak kopartır ve ağzından salgıladığı özel bir enzim sayesinde bağ yerinin iyileşmesi sağlanır.

GÖBEK BAĞI NE İŞE YARAR?

Bebeğin anne karnında beslenmesini ve hayatta kalmasını sağlar. Göbek bağı sayesinde bebeğe oksijen ve besin iletilir. Anne ve bebek arasında besin ve oksijen alışverişi sağlaya bir köprü görevindedir.

Bu beslenme direk annenin damarlarından değil plasentadan olur. Hamilelik süreci tamamlandıktan ve doğum olduktan sonra bebek ve anne için gerekli olmayan bir dokudur ve doğumdan hemen sonra çöpe atılır. Görevini tamamlamıştır. Anne ve bebeğin ona ihtiyacı kalmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:59
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. kadın
  6. anne bebek
  7. anne bebek bağı
  8. göbek kordonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz çöküyoruz
    1. Almanlar isyan etti: Erdoğan'a diz..
    2. İstanbul'da yolcu otobüsünde yangın
    3. İYİ Parti toplandı! Akşener'den flaş..
    4. Gözaltına alınırken yaşamını yitiren..
    5. Bebeklerin kafa şekli nasıl olmalıdır?
    6. Göbek kordonunun işlevi nedir?
    7. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
    8. Ekmek zammıyla ilgili kritik açıklama!
    9. Hamilelikte varis oluşumunun nedenleri..
    10. Ekmek zammıyla ilgili kritik duyuru!
    11. AÖL 3. dönem sınav sonuçları yarın..
    12. Bebeklerde göz kayması neden olur?
    13. Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak
    14. Başkan Erdoğan'dan Adnan Oktar için..
    15. A101 aktüel 2 ağustos kampanyalı ürünler
    16. Korkunç kaza! Hamile kadının..
    17. CHP'li Edirne Belediyesi'nden pişkin..
    18. Müjde! Başvuran o paraları geri alabilir
    19. Hamileyken süt içmenin faydaları..
    20. Enginar nasıl temizlenir?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?