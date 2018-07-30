Göbek kordonunun işlevi nedir?

GÖBEK BAĞI NE DEMEKTİR?

Göbek bağının bilinen iki tane daha ismi vardır. Bunlar ‘’ göbek kordonu’’ ve ‘’plasenta’’dır. Gelelim göbek bağının ne demek olduğuna. Göbek bağı tüm memeli canlılarda hamilelik sürecinde bebekte oluşan bir bağdır.

Göbek bağı, embriyoyu yani bebeği eteneye bağlayan dokuya verilen isimdir. Embriyonun yani bebeğinizin kalp atışları, kanı bu bağda bulunan 2 atardamar yardımıyla eteneye gönderilir. Kan göbek bağında bulunan toplardamardan geri dönerek embriyoya ulaşır.

Kısacası göbek bağının içerisinde 2 atardamar,1 toplardamar bulunur ve bu damarlar ip gibi birbirinin üzerine sarılmış bir halde bulunurlar.

Göbek bağı tüm memelilerde doğumdan hemen sonra kesilir. İnsanlarda doğumdan hemen sonra bebekle beraber gelen göbek kordonu kesilir ve göbek bağı düğümlenir.

Bir süre daha bebekle kalan göbek bağı iyileşir ve düşer. Göbek bağı düştükten sonra yerinde kalan kısmada göbek çukuru ya da göbek deriz. Öbür memelilerde durum farklıdır. Anne göbek bağını ısırarak kopartır ve ağzından salgıladığı özel bir enzim sayesinde bağ yerinin iyileşmesi sağlanır.

GÖBEK BAĞI NE İŞE YARAR?

Bebeğin anne karnında beslenmesini ve hayatta kalmasını sağlar. Göbek bağı sayesinde bebeğe oksijen ve besin iletilir. Anne ve bebek arasında besin ve oksijen alışverişi sağlaya bir köprü görevindedir.

Bu beslenme direk annenin damarlarından değil plasentadan olur. Hamilelik süreci tamamlandıktan ve doğum olduktan sonra bebek ve anne için gerekli olmayan bir dokudur ve doğumdan hemen sonra çöpe atılır. Görevini tamamlamıştır. Anne ve bebeğin ona ihtiyacı kalmamıştır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.