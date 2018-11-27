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Göbek kordonunun geç kesilmesinin faydaları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Uyar, bebeğin göbek kordonunun geç kesilmesinin faydalarıhakkında detaylı bilgiler verdi.

27 Kasım 2018 Salı 20:53
Göbek kordonunun geç kesilmesinin faydaları

Bebeğin göbek kordonunun doğumdan en az 3 dakika sonra kesilmesi bebeği anemiden, enfeksiyondan ve kanama riskinden koruyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Uyar, bebeklerin plasentadan ayrılmasının geciktirilmesinin faydalarına dikkat çekti.

Dünyada yaygın uygulamanın kordonun bebek doğar doğmaz kesilmesi yönünde olduğunu söyleyen Dr. Uyar’a göre son yapılan araştırmalar bu alışkanlığın değişmesi gerektiğini gösteriyor.

Doç. Dr. Yıldız Uyar, bebek doğduktan sonra da plasentadan bebeğe göbek kordonu yoluyla kan geçişinin devam ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Plasentanın doğumdan sonra birinci dakika ile beşinci dakikada ayrılması arasında birtakım farklılıklar olduğu bilimsel olarak gösterildi. Doğru zamanlama konusunda artık göbek kordonundaki atım durana kadar beklenmesi gerektiği yönünde görüş hakim.”

BEBEĞİN KORDONUNUN GEÇ KESİLMESİNİN FAYDALARI

Plasentadaki kan bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Bu kanın bebeğe yeterli miktarda aktarılması özellikle anemiden korunma için çok faydalı. 

Plasentadaki kan bebeğe yeterince aktarılamadığında bebeğin kan düzeylerinde ve demir depolarında azalma görülebilir.

Doğumdan sonraki ilk 6 ayda yapılan araştırmalar demir azlığının beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. Bebek plasentadan geç ayrıldığında, yeterli kan aktarımıyla birlikte demir seviyeleri de yüksek oluyor.

Plasentanın geç kesilmesiyle bebeğe geçen kök hücre miktarının arttığı ve bunun da gerek enfeksiyonlara gerekse kanamalara karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:53
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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