Göbek iltihabı nedir? Halk arasında sık sık rastlanan göbek deliğinin iltihaplanması anlamına gelir. Göbek deliği iltihabı hangi bölüm bakar, göbek bölgesinde ağrı ve şişlik için hangi doktora gidilir? Göbek akıntısı ve Göbek iltihabı (omfalit) olan hastalarda tedavi nasıl olur?

Göbek iltihabı her yaşta oluşabilecek bir hastalık çeşididir. Göbek iltihabı hastalığında en önemli husus hastalık ilerlemeden ve ciddi zararlar vermeden tedavi edimesi. Yine halk arasında bazen göbek sıkıntılarına yönelik yaygın olarak göbek düşmesi veya göbek kayması tabiri kullanılır. Bu durumda insanların ciddi şikayetleri olmasına rağmen testler ve tahliller normal çıkar.

Göbek deliği iltihaplanmasının nedenleri arasında göbek deliği ve çevresinin kirli olması, göbeğin doğuştan çok çukur ve dar açılı olması, temiz olmayan ve sivri uçlu aletlerle göbeğin temizlenmesi, aşırı terleme ve aşırı kilo göbek iltihabının neden olabilir.

Göbek iltihabının belirteleri ise göbekte şişlik, göbekte ağrı ve akıntı, göbekçe kötü ve rahatsız edici koku gelmesi, göbekte ve etrafından kaşıntı ve kızarıklık olması.

Göbek deliği iltihabı hangi bölüm bakar?

Göbek deliği iltihabı, göbek bölgesinde ağrı ve şişlikliğine genel cerrahi bölümü bakar.