Göbede nasıl yapılır?

Evinizde yöresel lezzeti denemek isterseniz göbede tarifi ile sofranıza lezzet katabilirsiniz.

Malzemeler;

1 kg un

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1,5- 2 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin;

2 adet tavuk but (bütün tavuk da olabilir)

1 su bardağı pirinç

2-3 adet soğan

2 adet rendelenmiş domates

Tuz

Karabiber

Ayçiçek yağı

Yapılışı

Tavukları bir tencerede haşlayıp üzerine tuz ilave ederek soğumaya bırakın. Bir tencereye yağı koyun, yağı biraz kızarttıktan sonra bu yağda piyazlık doğradığınız soğanları kavurun. Domatesleri kabuklarını soyarak rendeleyin. Ardından soğana ilave ederek kavurmaya devam edin. Soğuyan tavukları didikleyin. Didiklediğiniz tavukları ve yıkadığınız pirinci soğan ve domatese ilave edin. Üzerine de tavuğun haşlama suyundan bir bardak koyun. Tuz ve karabiberi de koyup suyunu tam çekmeden altını kapatın. İç harcı hazır, soğumaya bırakın. Kulak memesinden daha sert hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapın. Bezeleri onarlı iki guruba ayırıp 10 dakika dinlendirin. Bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıp aralarına sıvıyağ sürün. 10 tane beze tamamlandığında diğer 10 bezeyi de açın. İlk açtığınız gurubu açma tahtasına alıp hepsini birlikte fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Üzerine pişirdiğiniz harcı koyun. Diğer 10’arlı grubu da açma tahtasına alıp hepsini birlikte fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Bu hamuru, üzerine iç harcı koyduğunuz hamurun üzerine kapatın. Kenarlarını da kıvırın. Hamurun üstüne sıvıyağ sürüp kızarana kadar 170 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.