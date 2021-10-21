  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Göbede nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Göbede nasıl yapılır?

Evinizde yöresel lezzeti denemek isterseniz göbede tarifi ile sofranıza lezzet katabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 23:13:00 -
Göbede nasıl yapılır?

Evinizde yöresel lezzeti denemek isterseniz göbede tarifi ile sofranıza lezzet katabilirsiniz.

Malzemeler;

  • 1 kg un
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1,5- 2 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin;

  • 2 adet tavuk but (bütün tavuk da olabilir)
  • 1 su bardağı pirinç
  • 2-3 adet soğan
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Ayçiçek yağı

Yapılışı

Tavukları bir tencerede haşlayıp üzerine tuz ilave ederek soğumaya bırakın. Bir tencereye yağı koyun, yağı biraz kızarttıktan sonra bu yağda piyazlık doğradığınız soğanları kavurun. Domatesleri kabuklarını soyarak rendeleyin. Ardından soğana ilave ederek kavurmaya devam edin. Soğuyan tavukları didikleyin. Didiklediğiniz tavukları ve yıkadığınız pirinci soğan ve domatese ilave edin. Üzerine de tavuğun haşlama suyundan bir bardak koyun. Tuz ve karabiberi de koyup suyunu tam çekmeden altını kapatın. İç harcı hazır, soğumaya bırakın. Kulak memesinden daha sert hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapın. Bezeleri onarlı iki guruba ayırıp 10 dakika dinlendirin. Bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açıp aralarına sıvıyağ sürün. 10 tane beze tamamlandığında diğer 10 bezeyi de açın. İlk açtığınız gurubu açma tahtasına alıp hepsini birlikte fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Üzerine pişirdiğiniz harcı koyun. Diğer 10’arlı grubu da açma tahtasına alıp hepsini birlikte fırın tepsisi büyüklüğünde açın. Bu hamuru, üzerine iç harcı koyduğunuz hamurun üzerine kapatın. Kenarlarını da kıvırın. Hamurun üstüne sıvıyağ sürüp kızarana kadar 170 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.

Guymak nasıl yapılır? Tarifi
Guymak nasıl yapılır? Tarifi

Kadın - Aile

Guymak nasıl yapılır? Tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi
Teknoloji

Türkiye 6 ülkeden biri olacak! Seri üretime geçilecek, Türkler geliştirdi

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerin başında gelen bölgesel konumlama sistemi geliştirilmesi noktasında Türk mühendisler önemli ..
Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın
Sağlık

Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın

Kış ayları yaklaşırken vazgeçilmez lezzet olan ve koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen turşunun tüketimi arttı. Uzmanlar, vücutta tuz ..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir
Siyaset

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Güney Kore'nin Naver gazetesinin yazılı sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Kore'nin ikili ticareti s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay