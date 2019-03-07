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Goalball’ın melekleri Erzurum’da

Goalball Kadın Milli Takımı’nın Erzurum kampı başladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:38
Goalball’ın melekleri Erzurum’da

Goalball Kadın Milli Takımı’nın Erzurum kampı başladı. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil de, ay-yıldızları kampın ilk günlerinde yalnız bırakmadı.


Goalball Kadın Milli Takımı, Erzurum’da kampa girdi. 3-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampta Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Ay-yıldızları kampta ziyaret ederek, çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi alırken, kadın millilere moral verdi.


KYK Spor Salonu’nda kamp çalışmalarını sürdüren Kadın Milliler, antrenmanların temposunu yükseltti.


Goalball Kadın Milli takım antrenörü Yıldırım Güçlü, yardımcı antrenörler Şennur Madak ve Canan Kale yönetiminde antrenmanlarını sürdüren ve Erzurum’da yoğun kamp yayan Kadın Milliler, hedeflerine ulaşmak için yoğun tempoda çalışıyor.


Goalball Kadın Milli Takımı şu sporculardan oluşuyor: Sevda Altunoluk, Gülşah Düzgün, Seda Yıldız, Neşe Mercan, Reyhan Yılmaz, Zeynep Çıkla, Kader Çelik, Hazal Çelik, Sevtap Altunoluk, Şeydanur Kaplan, Fatmagül Güler, Sultan Demir ve Elif Yemişen.


Goalball Kadın Milli takım antrenörü Yıldırım Güçlü, yardımcı antrenörler Şennur Madak ve Canan Kale yönetiminde, Erzurum kampını gerçekleştiren Goalball Kadın Milli Takımı, Ekim ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasına hazırlanırken, esas hedef 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları. Ay-yıldızlılar, daha önce olimpiyat kotası alırken, şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye adına kürsüye çıkmak için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Her ay mutat kamplarını aralıksız devam ettiren Kadın Milliler, Erzurum’da kamp yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.


Palandöken Kayak Merkezi’nde kamp yapan ve antrenmanlarını KYK Spor Salonu’nda gerçekleştiren Goalball Kadın Milli Takımını,Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de yalnız bırakmıyor. Millileri antrenmanlarda ziyaret eden Taşkesenligil, teknik heyet ve sporculara başarı dileklerini ileterek, moral verdi. Ay-yıldızlıların Erzurum’u kamp için tercih etmelerinin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Taşkesenligil, gerek Avrupa şampiyonası, gerekse Tokyo 2020 olimpiyatlarında Ay-yıldızlıların başarılı olacağına ve tarih yazacağına inandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:38
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