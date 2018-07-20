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'Go-kart' dehşeti! Saçları lastiğe dolanınca...

Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de genç bir kızın saçlarının go-kart aracına dolanmasının ardından benzer bir haber de Samsun'dan geldi. Samsun'un İlkadım ilçesinde, saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 00:17
'Go-kart' dehşeti! Saçları lastiğe dolanınca...

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.

Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 00:17
  1. go-kart
  2. Nurjemal Annalyyeva
  3. Go-kart kazası
  4. Samsun

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