Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor?

Neredeyse herkesin bir Gmail hesabı bulunuyor. Google'un sunduğu bu hizmet kişilerin pek çok alanda işini kolaylaştırıyor. Youtube hesabınıza, e postalarınıza Gmail hesabınızla ulaşabilirsiniz. Bir Gmail hesabı oluşturmak için ‘mail.google.com’ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Buradan ‘Hesap Oluştur’ kısmına tıklayarak kendinize bir hesap açabilirsiniz.

Gmail yeni hesap açmak ya da Gmail hesabı olup da Gmail girişi yapmak isteyenler Gmail hesaplarına erişim güçlüğü çekiyor. Reuters’ın kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı haberine göre, küresel olarak dünyada Facebook’a giriş sorunu yaşanıyor. Bununla birlikte son olarak Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e de erişim sorunu yaşanıyor. Son olarak ise Downdetector, Google'ın elektronik posta servisi Gmail'e de erişim sorunu yaşandığını aktardı.