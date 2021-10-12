  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor?
Teknoloji

Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor?

Gmail'e neden girilmiyor? Gmail, Google'ın sunduğu reklam destekli ücretsiz bir e-posta hizmetidir. Dünyanın en popüler e-posta servislerinden Gmail’e giriş yapamayan kullanıcılar Gmail çöktü mü, Gmail neden açılmıyor, Gmail’de sorun mu var? sorularının cevabını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:36:00 - 2021-10-12 16:36:40
Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor?

Neredeyse herkesin bir Gmail hesabı bulunuyor. Google'un sunduğu bu hizmet kişilerin pek çok alanda işini kolaylaştırıyor. Youtube hesabınıza, e postalarınıza Gmail hesabınızla ulaşabilirsiniz. Bir Gmail hesabı oluşturmak için ‘mail.google.com’ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Buradan ‘Hesap Oluştur’ kısmına tıklayarak kendinize bir hesap açabilirsiniz.

Gmail yeni hesap açmak ya da Gmail hesabı olup da Gmail girişi yapmak isteyenler Gmail hesaplarına erişim güçlüğü çekiyor. Reuters’ın kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı haberine göre, küresel olarak dünyada Facebook’a giriş sorunu yaşanıyor. Bununla birlikte son olarak Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e de erişim sorunu yaşanıyor. Son olarak ise Downdetector, Google'ın elektronik posta servisi Gmail'e de erişim sorunu yaşandığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay