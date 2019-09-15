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Gloria Cup Basketbol Şampiyonu CSKA Moskova

Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gloria Cup 2019 Basketbol-Turnuvası’nın şampiyonu CSKA Moskova oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 21:27
Gloria Cup Basketbol Şampiyonu CSKA Moskova

Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gloria Cup 2019 Basketbol-Turnuvası’nın şampiyonu CSKA Moskova oldu.


Kulüp takımlarının lige hazırlık sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Gloria Cup Basketbol Turnuvası, üç ülkeden altı takımın katılımıyla iki grup halinde gerçekleştirildi. Turnuvada, EuroLeague temsilcileri Anadolu Efes (Türkiye), CSKA Moskova (Rusya), Zalgiris Kaunas (Litvanya), Champions League temsilcisi Teksüt Bandırma veEurocup temsilcileri Tofaş (Türkiye) ve Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye) sahada kıran kırana mücadele etti. Turnuvanın, bugün gerçekleştirilen finalinde, gruplarında birinci olan CSKA Moskova- Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde oynanan mücadelede 65-63 skor ile CSKA Moskova Gloria Cup 2019 Basketbol Turnuvası’nı şampiyon olarak tamamladı. CSKA Moskova kupasını Gloria Sports Arena CEO’su ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Özdemir’in elinden aldı. İkinci olan Anadolu Efes takımına ödülünü Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez takdim etti.


Gloria Cup Basketball Turnuvasının MVP’si olan Will Clyburn’a (CSKA Moskova) ödülünü MV Holding Kurucusu Murat Vargı takdim etti.



Üçüncülük TS Bandırma’nın


Gloria Cup 2019 Basketbol Turnuvası’nın üçüncülük - dördüncülük maçları TEKSÜT Bandırma - Galatasaray Doğa Sigorta arasında oynandı. 88-71 skor ile turnuvanın üçüncüsü TEKSÜT Bandırma dördüncüsü - Galatasaray Doğa Sigorta oldu. TEKSÜT Bandırma’ya plaketini Gloria Sports Arena Genel Müdürü Görkem Dönmez ve Smart Casual Spor Direktörü Buluç Yalçın takdim etti.


Turnuvanın beşincilik - altıncılık maçı Tofaş -Zalgiris Kaunas arasında oynandı. Maç 95-100 skorla Zalgiris Kaunas’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 21:27
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