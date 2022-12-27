Global büyümesini 2022’de de sürdürdü

Orakçıoğlu, 2022 yılı performanslarını 2019 yılıyla kıyasladıklarını aktararak, “Arada geçen sürede dünya çapında Covid-19 pandemisi nedeniyle hiç beklenmedik zor bir süreç yaşandı. Her şeye rağmen öngörülemeyen bu kötü dönemi iyi bir şekilde yönetmeyi başardık. Önümüzdeki dönemler için simülasyonlar yaparak sonrasında hayata geçireceğimiz birçok projeyi uygulamaya aldık. Bunların en önemlisi dijital dönüşümdeki hızımızdı” ifadelerini kullandı.

Mesafe kat edildi

Odak noktalarının sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm olduğunu da hatırlatan Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Bu iki konuda özellikle bu yıl güzel mesafeler kat etmeyi başardık. Örnek verecek olursak sürdürülebilirlik konusunda Giresun’da yer alan üretim tesislerimizin güneş enerjisiyle çalışmaları için bir proje başlatarak daha az su ve enerji kullanımına odaklandık. Aynı şekilde sürdürülebilir moda felsefemizle global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen dijital showroomlarda yapmaya başladık. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz. Dijitalde de iddiamız öncü olmak. Bu bağlamda şu anda hizmet verdiğimiz tüm kanallarda dijital entegrasyonu sağladığımızı belirtebilirim. Müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek adına uzun süredir omnichannel yoluyla uçtan uca hizmet sunuyoruz.”