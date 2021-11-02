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Dünya Glasgow nerede? Glasgow hangi ülkede? Glasgow nerede yer alıyor?
Dünya

Glasgow nerede? Glasgow hangi ülkede? Glasgow nerede yer alıyor?

Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına çok sayıda siyasi ve iklim konusunda uzman katılmakta. Peki Glasgow nerede? Glasgow hangi ülkede? Glasgow nerede yer alıyor? Glasgow hangi ülkenin şehri? Glasgow nüfusu kaç? Glasgow'da hangi üniversiteler var?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:17:00 - 2021-11-02 09:17:29
Glasgow nerede? Glasgow hangi ülkede? Glasgow nerede yer alıyor?

Glasgow’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına çok sayıda siyasi ve iklim konusunda uzman katılmakta. Peki Glasgow nerede? Glasgow hangi ülkede? Glasgow nerede yer alıyor? Glasgow hangi ülkenin şehri? Glasgow nüfusu kaç? Glasgow'da hangi üniversiteler var?

Glasgow nerede?

Glasgow, İskoçya'nın en büyük şehridir. Şehir "Batı Merkezi İskoçya" alçak rakımlı arazilerinde Clyde Nehri kıyılarında bu nehrin İrlanda Denizi'ne açılan haliçi üzerinde konumlanmıştır.

Şehir sınırları içinde nüfusu (2015 tahmini ile) 599,650 kişi olup Birleşik Krallık'ta (Londra,Manchester ve Birmingham'dan sonra) nüfus itibarıyla dördüncü büyük şehridir. Varoşları ile birlikte şehirleşmiş arazilerden oluşan Büyük Glasgow'un nüfusu (2007 Nüfus tahminine göre) 1,750,000 kişi idi. Şehir Victoria devrinde Britanya İmparatorluğu'nun ikinci şehri olarak bilinirdi. Şehrin nüfusu 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyıl başında 1 milyonun üzerine çıkmıştır. O yıllarda Londra ve Paris'in ardından Avrupa'da bu yoğunlukta nüfusa sahip üçüncü şehirdi. 2001 sayımlarına göre Glasgow'un nüfusu 629.501'dir.

Glasgow kuruluşunda bir küçük kırsal yerleşkeydi. Orta Çağ'da 10. ve 11. yüzyıllarda bu yerleşkenin Katolik piskoposu olan John Capellanus ile İskoçya Kralı olan I. David'in çabaları ile Glasgow Piskoposları için Piskoposluk merkezi ve "Kraliyet Şehri (Royal Burgh)" statüsü kazandı. 15. yüzyılda Glasgow Üniversitesi kurulması bu şehri bir akademik merkez ve üniversite öğrencisi şehri haline geçirdi. 

Glasgow’da hangi üniversiteler var?

Glasgow şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta olan 4 üniversitesiyle, yüksek ve akademik araştırmaların merkezinde büyük bir şehirdir:

Glasgow Üniversitesi

Strathclyde Üniversitesi

Glasgow Kaledonyan Üniversitesi

Batı İskoçya Üniversitesi

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