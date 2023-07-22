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Ekonomi Gizlice projeyi yürütüyorlardı! BAE'den Türkiye'ye kötü haber
Ekonomi

Gizlice projeyi yürütüyorlardı! BAE'den Türkiye'ye kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-07-22 00:34:00 -
Gizlice projeyi yürütüyorlardı! BAE'den Türkiye'ye kötü haber

Türkiye'ye gelen Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli adımlara imza atan BAE'nin son dönemde otellerinde konaklayan her 3-4 turistten birinin Rus vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Space Travel tarafından Dubai'de düzenlenen çalıştaya katılan turizm sektörü temsilcileri, 2023 yılında BAE'ye giden Rus turist sayısının geçen yılki rekor sayıyı da geride bırakacağını belirtti. Turizmciler, yaz döneminde BAE otellerindeki Rus misafir ağırlığının yüzde 25-35 arasında olduğuna dikkat çekti.

Yaz döneminde BAE'ye giden Rus sayısındaki artışın ülkedeki otellerin indirim yapması, güçlü ulaşım ağı ve Türkiye'nin pahalı hale gelmesi gibi bir dizi nedene bağlı olduğunu belirten turizmciler, Rusya-BAE arasındaki ulaşım ağının kış dönemindeki seviyede kaldığına işaret etti.

Space Travel'ın etkinliğine katılan Rus acenteler Türkiye'nin BAE'den yüzde 20 daha pahalı olduğunu ileri sürdü.

ATOR’un bülteninde yer alan haberde, yaz dönemi olmasına rağmen BAE'deki otellerin yüzde 70 dolulukla faaliyet gösterdiği belirtildi. Söz konusu dolulukta Rusya ile uçuşların yeniden başladığı Çin'in önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor.
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