Gizli tanık Mahir, PKK'nın Demirtaş'a verdiği talimatları deşifre etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Kobani olaylarına ilişkin iddianamede, gizli tanık Mahir'in ifadeleri dikkat çekti.

"Hiçbir eylem rastgele değildir, talimat yoktur"

Maher, PKK / KCK adına Türkiye'de yasal olarak gerçekleştirilen yasadışı, korsan şovu ve tesadüfi eylemlerin hiçbiri, kontrolsüz, plansız veya yazılı talimatlar verilmiş, örgütün ideolojik çizgisi Kandil tarafından tüm eylem ve bilgiler doğrultusunda dönemsel politikalar ile orta ve uzun vadeyi planlandığı gibi anlattı.

Türkiye'de PKK adına demokratik görünümlü barışçıl gösteriler, mitingler ve yürüyüşler kategorisine giren "Serhildan" (halk ayaklanması) kategorisine giren Maher, "CSM'den 'Serhildan' eylemine katılan seyircilerin kabulü olarak belirlendi Sayısal azınlık ya da çoğunluk tarafından. Eylemler sırasında taş, molotof, havai fişek, el yapımı patlayıcı kullanılmış olsun ya da olmasın, polisle çatışma olsun ya da olmasın. "ifadelerini kullandı.

Gizli tanık Mahir, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından, Kandil merkezli terör örgütü PKK'nın merkezi yönentimin kuzey bölgesini kazanan Suriye örgütlerinin, Temmuz 2012'de Suriye "devrimi" nde kazanımlar elde ettiğini anlattığı şekliyle, Türkiye'de etkili olduklarını düşündükleri il ve ilçelerde "özyönetim" ilan etmeyi planladıklarını belirtti.

Deaş'de Kobani'yi ve YPG arasındaki çatışmanın tırmanışa geçtiği bir dönemde, terör örgütü PKK'nın Kandil'i Türkiye'de sol sosyalist çevrelerin yöneticisi YPG ile DEAŞ / YPJ ile tecrübeli mücadeleye destek vermek için Mahir'i seferber etmek istediği , "Bu kapsamda kuruluşların tamamı Türkiye'deki yaygın teşkilat yapılarına talimatlar gönderdiler. Türkiye'deki birinci derece muadilleri bu talimatların Türkiye KCK genel sözcüsü kadın ve gençlik sözcüsüdür." Bilgisini verdi.

6-8 Ekim olaylarında sözde Türkiye KCK sözcüsü Öztürk, Cihan Ek, Ferhat Aksu, Yahya Figen, Enver Güngör ve Mahir Rukan'ın çipura olduğunu belirterek, bu kişilerin o dönemde Demirtaş'ın sık sık olduğunu vurguladı. konuşur.

Mahir, o dönemde tanık olduğu olaylarla ilgili olarak şunları söyledi:

"KCK Türkiye sözcüsü, HDPE Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile istişare ederek doğru örgütün talimatları doğrultusunda Eylül 2014 sonuna kadar, halkın Kobani'yi güçlü bir şekilde yoldan çıkarmak istedi. Demirtaş ve Beraberindeki heyet Kobani'yi ziyaret etti. Sınır bölgesinde dönüş ziyareti Türkiye'ye yakın KCK sözcüsü Mazhar Öztürk, Cihan mahsulü ve Ferhat Aksu ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde KCK Türkiye sözcüsü Selahattin Demirtaş, savunmasını yaptı Kobani'yi, öncelikle Kürtlere mülkiyet ve destek vermek adına tüm Türkiye halkının ruhunu harekete geçirmek adına sokaklara çıkın, ilk etapta Selahattin Demirtaş sorumluluğu tek başına almak istemedi Böyle bir açıklama yaparsa hukuken sorumlu olacağını biliyordu, ancak siyasi kariyerinden hukuken sorumlu olacağını biliyordu ve K Printing bunu yapamaz. CSM, Andile tarafından inşa edilmek üzere Türkiye'nin sözcü istemediğini söyledi. "

Terör örgütü üyeleri HDP FMC'ye katıldı

KCK'dan yaklaşık bir hafta sonra yapıdan gelen bu açıklama, sözde Türkiye, sokak şiddeti zayıf ve yetersiz görüldü Maher'e işaret eden, KCK Türkiye sözcüleri, o dönemde mevcut sokak eylemlerinin daha üst düzeye taşınması için HDPE Merkez Yönetim Kurulu (MSK) yaptı toplantıya katıldığını söyledi.

Mahir, "Bu toplantıda MYK'ya karar verildi. MYK toplantısı devam ederken 6 Ekim 2014 tarihinde acil bir yazılı çağrı yapıldı. Bu çağrı 'Halkımızı dışarı çıkmaya çağırıyoruz sokaklarda ve çıkanlara destek olun. ' Bu çağrıların ardından HDP, DBP, HDK ve DTK gibi kuruluşlar tarafından da isyan çağrıları yapıldı. "İfadelerini kullandı.

Mahir, Suruç'tan Diyarbakır ve Şanlıurfa için KCK sözcüsü sırasında tüm faaliyetleri yürüdüğünü söyledi.

Gizli tanık Mahir ifadelerine şöyle devam etti:

"Selahattin Demirtaş'ın açıklaması aslında PKK / KCK'nın HDP, DTK, DBP, HDK'ya uyarlanmış 'Kobani direnişine süresiz, kesintisiz, seferberlik ruhuyla katılma' çağrısının bir versiyonu. PKK-YK üyesi Duran Kalkan, 2014 yılında duyurulması planlanan özyönetim-özerklik hamlesi kapsamında bu gençlik yapısını hazırlayan kod adı 'Abbas', burada hazırlanan gençlik kadrolarının eylem potansiyelinin ertelenmesiyle Kobani etkinliklerine aktarıldı. "