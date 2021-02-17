Gizli şeker hastalığı nedir? Kimlerde gizli şeker hastalığı görülür?

Erken dönem şeker hastalığı olarak da bilinen gizli şeker hastalığında erken teşhis çok önemli bir rol oynuyor. Gizli diyabetin tam tip2 diyabete dönüşmeden önce 10 yıl gibi bir süresi olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor. SGK’niz varsa Sağlık Ocaklarında ücretsiz olarak yaptırabileceğiniz gizli şeker testi meraklıları tarafından araştırılıyor. İşte gizli şekerle ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler haberimizde…

Gizli şeker hastalığı nedir?

Diyabet olarak bilinen gizli şeker, kişinin kan şekeri düzeyinin normalden yüksek, diyabet tanısı için gerekli sınırdan düşük olması olarak bilinmektedir. Diyabet öncesi bu dönem, normal glikoz düzeyinden Tip 2 diyabete geçiş evresi 'pre-diyabet' veya 'bozulmuş glikoz regülasyonu' olarak da belirtilmektedir. Araştırmalara göre, çoğu gizli şeker hastalarına 10 yıl sonra Tip 2 diyabet tanısı konmaktadır. Diyabet hastalığı, her yedi kişiden birinde olmak üzere çok fazla görülen bir hastalıktır. Bunun öncüsü olan pre-diyabet ise her üç kişinin birisinde görülür.

Kimlerde gizli şeker hastalığı görülür ve belirtileri nelerdir?

Bir anda aşırı kilo alma ve verme,

Tatlı yeme isteğinin artması,

Sürekli aç hissetme,

Şeker düşmesi,

Gündüzleri uyuklama,

Sinirlilik ve öfke problemleri,

Görmede bulanıklık,

Halsizlik ve yorgunluk,

Huzursuzluk,

Depresyon,

Sabah zor uyanma,

Artan susuzluk hissi,

Gebelikte kan şekerinin bozulması.