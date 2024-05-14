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Teknoloji Gizli İHA'nın fotoğraflarını paylaşıp dakikalar sonra apar topar kaldırdılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Teknoloji

Gizli İHA'nın fotoğraflarını paylaşıp dakikalar sonra apar topar kaldırdılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 20:58:00 -
Gizli İHA'nın fotoğraflarını paylaşıp dakikalar sonra apar topar kaldırdılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Amerika Birleşik Devletleri, 80 saat havada kalabilen yeni insansız hava aracını kamuoyu ile paylaştı. Paylaşım sonrası başlayan tartışmalar nedeniyle yeni İHA'nın fotoğrafları apar topar kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri stratejik keşif-istihbarat amaçlı yeni insansız hava aracını tüm dünyaya duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı'nın görsel paylaşım servisi DVIDS, 'uzun süreli taktik keşif uçağı' ULTRA'nın fotoğraflarını yayınladı.

80 saat boyunca uçuş yapabildiği belirtilen insansız uçağın ilk görev yeri ise Ortadoğu oldu. Turboprop motorlu İHA'nın hangi ülkedeki üsten havalandığı bilinmiyor. Ancak Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çok yüksek irtifada görev yapabilen bu İHA'yı uçurmak için Ortadoğu'yu seçmesi dikkate değer bulunuyor.

Amerikan İHA/SİHA ailesinin en yeni üyesi, bir yıldan daha kısa sürede geliştirildi. Yıpranma ve hasar alma gibi durumlara karşı hızla yenisi üretilebilecek şekilde 'basit' formatta tasarlanan ULTRA, ABD ordusunun gizli keşif-gözetleme faaliyetine verdiği önemin son yansıması oldu.

ULTRA'ya ilişkin fotoğraflar 'açıklanmayan bir konumdan' yayınlanınca çeşitli tartışmalara neden oldu. Daha sonra bu görseller 'güvenlik endişeleri nedeniyle' DVIDS platformundan kaldırıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) tarafından geliştirilen ULTRA ilk test uçuşunu 2019 yılı sonlarında yaptı. Yüksek irtifada uçan insansız hava aracı ULTRA, 9 Aralık'tan 11 Aralık'a dek 2,5 gün boyunca aralıksız uçmuştu.

O dönem "2020 yılında operasyonel uçuşlara hazır hale gelecek" denilen ULTRA sonrasında yıllar boyu sessizliğe büründü.

Elektro-optik/kızılötesi (EO-IR) ile radyo frekans (RF) sensörlerin entegrasyonu tamamlanan insansız hava aracı, işletme maliyetini mininumda tutmak için üst düzey otonomi ile donatıldı.

Amerikan medyası, uydu bağlantısı da bulunan hava aracının 'küresel operasyonlara müsait olduğunu' iddia ediyor. Pentagon keşif-gözetleme görevinde genellikle MQ-9 Predator ve MQ-4 Global Hawk ya da Sirius gibi insansız hava araçlarını kullanıyor.

Çok pahalı bu sistemlerin, maliyeti bir milyon dolardan daha az hava savunma füzeleri tarafından düşürülmesi ABD tarafını uzun vadede dezavantajlı duruma sokuyor.

Gizemli üs BAE'deki üs olabilir

Bu nedenle, cephe hattında istihbarat operasyonu yürütürken aynı zamanda 'kaybetmeyi göze alacak kadar' ucuz maliyetli hava araçlarının yapımı ön plana çıktı. ULTRA İHA, sahada böyle bir boşluğu dolduruyor.

Yüksek irtifada günler boyu gözetleme yaparken elde ettiği anlık verileri uydu aracılığıyla diğer savaş platformlarına aktarma işi, modern savaşın vazgeçilmez unsuru haline geldi. Ancak yine de Amerikan ordusunun ULTRA fotoğraflarını önce servis edip daha sonra niye geri çektiği anlaşılamadı.

Sosyal medya kullanıcıları ULTRA İHA fotoğrafının çekildiği yerin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El-Dhafra Hava Üssü olduğunu iddia ediyor. Sözkonusu üs Amerikan MQ-4 Global Hawk SİHA'larına da ev sahipliği yapıyordu.

KAYNAK: TRHABER

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