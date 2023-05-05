Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor! Sumak baharatı kürü çok ama çok etkili

Haftada bir kez içeceğiniz sumak çayı ise sinir sistemindeki hücreleri yenileyerek sağlığınıza katkıda bulunur.

Depresyona karşı alternatif bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda sakinleştirici etkisi bulunmaktadır.

Gıda zehirlenmesi karşı sumak çayı içmek, bağırsakları ve mideyi temizleyerek kısa sürede zehirlenmenin etkilerini ortadan kaldırır.

özel SUMAĞIN FAYDALARI

ÖNEMLİ BESİNLER İÇERMEKTEDİR

Sumağın içerisinde bol miktarda sağlıklı yağlar, vitaminler ve lif bulunmaktadır.

2014 yılında yapılan bir analiz, kurutulmuş sumağın yaklaşık %71 karbonhidrat, %19 yağ ve %5 proteinden oluştuğunu ortaya koydu.

Ek olarak sumaktaki yağın çoğu, oleik asit ve linoleik asit olarak bilinen iki özel yağ türünden gelmektedir.

Oleik asit, kalp sağlığını koruyan ve iyileştiren bir tekli doymamış yağ türüdür.

Aynı zamanda zeytin ve avokado da dahil olmak üzere diğer yaygın bitki bazlı gıdalarda bulunan birincil yağdır.dönemde yaşanan semptomların da hafiflemesine yardımcı olur.Linoleik asit ise sağlıklı cilt ve hücresel zarların korunmasında rol oynayan bir tür temel çoklu doymamış yağdır.

Taze sumağın ise 2004 yılında yapılan bir kimyasal analizi, %14'ünden fazlasının sindirim sağlığını destekleyen bir besin maddesi olan liflerden oluştuğunu kanıtlamıştır.

ZENGİN BİR ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR

Sumak, çoklu antioksidan bileşikler açısından oldukça zengindir.

Uzmanlar, bunun sumağın iyileştirici potansiyelinin birincil nedeni olduğuna inanmaktadır.

Sumak içerisinde tanenler, antosiyaninler ve flavonoidler de dahil olmak üzere güçlü antioksidan aktiviteye sahip çok çeşitli kimyasal bileşikler içermektedir.

Antioksidanlar ise hücrelerinizi hasardan korumak ve vücuttaki oksidatif stresi azaltmak için çalışırlar.

Ayrıca sumak gibi gıdalardaki antioksidanların iltihabı azaltmada rol oynadığını gösteren dair kanıtlar da vardır.

Bu türden besinler kalp hastalığı ve kanser gibi inflamatuar hastalıkların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı araştırmalar, sumağın tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmek için etkili bir araç olabileceğini göstermektedir

2014 yılında diyabetli 41 kişiden oluşan bir araştırmada, günlük 3 gramlık sumak tüketen bireylerin kan şekeri ve antioksidan seviyeleri üzerindeki etkisini değerlendirildi.

3 aylık çalışmanın sonunda ise sumak takviyesi alan grupta, plasebo alanlara kıyasla ortalama kan şekeri ve antioksidan düzeylerinde önemli ölçüde iyileşme gözlemlendi.

Benzer bir başka çalışmada da 3 ay boyunca diyabetli 41 kişilik bir gruptan her gün 3 gram sumak tozu tüketmeleri istendi

Sonuçta ise sumak tüketen grubun dolaşımdaki insülininde %25'lik bir azalma yaşadı.

Bu da insülin duyarlılığını artırmada ve tip 2 diyabeti tedavi etmede sumağın etkili olabileceğini göstermekte.

KAS AĞRISINI HAFİFLETİR

2016 yılında yapılan bir araştırmada 40 sağlıklı kişiye sumak çayı veya plasebo vererek sumağın kas ağrısını hafifletme potansiyelini araştırdı.

4 haftalık çalışmanın sonunda ise sumak çayı içen grup, plasebo içeceği alan grupla karşılaştırıldığında, egzersize bağlı kas ağrısının önemli ölçüde daha az olduğunu bildirildi.

Sumak grubu ayrıca dolaşımdaki antioksidan seviyelerinde önemli artışlar yaşadı.

Araştırmacılar ise bu durumun ağrı rahatlamasına da neden olabileceğini düşünmekte.



Bu nedenle özellikle kaju ve mango gibi gıdalara alerjisi olan bireylerin mutlaka tüketmeden önce hekime danışması öneriliyor.

Ayrıca doğada sumağın farklı şekilleri bulunmakta. O nedenle zehirli sumakla karıştırılmaması büyük önem taşıyor.

Mümkün olduğunca güvenilir yerlerden alınması ve doğadan direkt olarak toplanmaması gerekiyor