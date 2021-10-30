Gizemli uçak yüzünü gösterdi! Dikkat çeken ayrıntı

Çin'in geliştirdiği uçaklardan birinin görüntüsü, sosyal medyada dolaşıma girdi. Fotoğrafların, kuzey Heilongjiang Eyaletindeki Harbin Aircraft Industry Group test tesisinde gerçekleştirilen bir uçuş sırasında çekildiği iddia ediliyor.

Gözlemciler tarafından J-35 olarak adlandırılan uçak hakkında çok az şey biliniyor. Uzmanların J-35 demesinin nedeni, muhtemelen Çin'in Lockheed Martin'in F-35 Müşterek Taarruz Uçağı hakkında bilgi çaldığı suçlamalarına bağlanıyor.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; görevdeki en yeni savaş uçağı Çin'in diğer beşinci nesil uçağı J-20 olduğu için, yeni jetin J-21 olarak adlandırılması da olası görünüyor.

Uçak, FC-31 ve daha yeni türevlerine yüzeysel olarak benzer görünse de, gerçekte gerçekte farklı bir uçak.

Shenyang, 2012 ve 2016'da, belirli bir askeri talep olmaksızın test test etmek üzere iki FC-31 üretti ve Pekin, yıllarca jeti ne için kullanacağından emin değildi.

Birçok nedenden dolayı FC-31, J-20'den ziyade uçak gemisi uçuş operasyonları için daha uygundu. Ancak henüz, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, her iki uçağı da olduğundan, böyle bir jeti iyi bir şekilde kullanmanın bir yolunu bulamadı. Halihazırda uçak gemisinden kalkmaya uygun olan J-15'ler kullanılıyor.

Bununla birlikte, elektromanyetik uçak mancınıklarına sahip çok daha büyük bir piste sahip olması beklenen Type 003 uçak gemisi, uçakları uçuş güvertesinden çok daha hızlı bir şekilde fırlatabilecek ve öncekilerde daha ağır ve daha yavaş uçakları iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayacak.

Temmuz 2020'de, Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun (AVIC) araştırma ve geliştirme kolu olan Çin Havacılık Kurumu, Shenyang ile birlikte deniz kullanımı için "yeni bir uçak tipini" test etmeye başlamayı planladığını bildirdi.

Birkaç ay sonra, kuyruğunda AVIC logosunu taşıyan yeni bir FC-31'in bir fotoğrafı ortaya çıktı ve bu, gözlemcilerin ikisinin birbiriyle ilişkili olduğuna dair iddialarına neden oldu.

Bununla birlikte, FC-31'de, uçakların uçak gemilerine güvenli bir şekilde inmek için kullandığı bir kuyruk kancası yoktu. Bu da en azından jetin o sırada bir gemiden uçma kabiliyetini test etmediği anlamına geliyordu.

Diğer fotoğraf gerçekse ilk olacak

Bu haftanın başlarında J-20'nin iki kişilik bir versiyonu gibi görünen bir uçağıan fotoğrafları, bu hafta başında ortaya çıktı. Uzmanlar emin olmasa da, fotoğrafların gerçek olması halinde uçak, bir beşinci nesil avcı uçağının ilk iki koltuklu versiyonu olacak.

İkinci bir pilot, özel silah sorumluluklarından pilot eğitmenlere ve hatta drone sürülerinin yönetimine kadar birçok görev üstlenebilir.