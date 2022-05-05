Gizemli hepatit virüsü nedir, nasıl bulaşır? Gizemli hepatit belirtileri ve bulaşma yolları

Son zamanlarda adı sıklıkla duyulan gizemli hepatit hastalığı araştırılmaya başlandı. İlk olarak İngiltere'de çocuklarda görülmeye başlanan daha sonra 7 ülkeye sıçrayan gizemli hepatit yani karaciğer iltihabı hastalığı ABD, İrlanda, Danimarka, Hollanda ve İspanya'da görülmüş son olarak ise İsrail çocuklarda gizemli hepatit hastalığı görüldüğünü açıkladı. Bilin 8nsanlari tarafından aniden çıkan ve hızla yayılmaya başlayan bu hastalığın nedenleri araştırılırken tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gizemli hepatit hastalığının kaynağını bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

Dünyadaki yeni endişe çocuklarda görülen gizemli hepatit virüsü. 1 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkıyor, hastalık çok ağır seyrediyor. Bazı çocuklara mecburen karaciğer naklediliyor.

Türkiye'de gizemli hepatit vakası var mı, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Başka başka kıtalarda ortaya çıkmaya başladı ve etkenin henüz ne olduğunu da bilmiyoruz. Burada birçoğunda hafif vakaların, 220 küsür vakanın 70 küsüründe aslında adenovirüs 41 tespit edildi ama adenovirüs 41 ya da adenovirüsler böyle seyir yapan bir özellikte değiller" dedi.

Bebekleri ve çocukları etkiliyor

Hastalık, bebekleri ve 16 yaş altı çocukları etkiliyor. Karaciğer yetmezliğine neden oluyor.

Uzmanlar adenovirüsteki değişiklik ya da koronavirüs ile adenovirüsün bir araya gelme ihtimali üzerinde duruyor.

"Salgın tehdidi var, dikkat edilmesi gerekiyor"

"Ya birlikte olan etkileşimlerden ya da yeni başka bir etken olmasından dolayı böyle bir salgın tehdidi var. Bu açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bir yerlerde ortaya çıkıyor, farklı ülkelerde ve en önemlisi de seyri. Beklediğimiz hepatitten çok daha farklı."

"Ülkemizde görmedik ama görebiliriz"

Peki gizemli hepatite karşı nelere dikkat etmek gerekiyor?

"Temizliğin çok önemli olduğunu, solunum sistemiyle yine bulaşabileceği, etken eğer adenovirüsse bütün bunları gözardı etmememiz gerekiyor ve aynı zamanda da sekansanarak etkenin saptanması, adının konulması, önlemlerin alınması gerekiyor. Biz bu dönemde ülkemizde görmedik ama görebiliriz. O yüzden mutlaka dikkatli olmamız ve vakaları takip etmemiz gerekiyor."

Gizemli Hepatit belirtileri nelerdir?

Karaciğer iltihabı olarak bilinen gizemli Hepatit genellikle virüslerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Kişilerin bazı kimyasallara maruz kalması, aşırı alkol tüketmesi ve bazı genetik hastalıklardan kaynaklanan gizemli hepatit hastalığının belirtiler şunlardır:

-Ciltte ve gözlerde sarılık

-Koyu renk idrar

-Cilt kaşıntısı

-Kas ağrısı

-İştah kaybı

Belirli virüslerin neden olduğu A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü vardır. Bazı hepatit hastalığı ciddi sorunlara yol açmadan tedavi edilirken bazıları ise uzun süre tedavi gerektiriyor. Ancak günümüzde çocuklarda görülen gizemli hepatit hastalığının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi. Çocuklarda görülen gizemli hepatit hastalığının neden olduğu araştırılmaktadır.