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Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu

Amasya’da düzenlenen Genç Kadınlar Boks Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Elazığ Sürsürüspor sporcusu Gizem Özer, 64 kiloda şampiyon oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu

Amasya’da düzenlenen Genç Kadınlar Boks Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Elazığ Sürsürüspor sporcusu Gizem Özer, 64 kiloda şampiyon oldu.


Genç Kadınlar Boks Türkiye Şampiyonası, Amasya’da tamamlandı. Bir hafta süren şampiyonada toplam 359 sporcu ringe çıktı. Antrenörü Cemil Döndü idaresinde 64 kiloda mücadele eden Elazığ Sürsürüspor sporcusu Gizem Özer, 4 rakibini de mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


Seri başı olarak mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde Mersinli rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükselen başarılı boksör, Cumartesi ise Ankaralı rakibini ilk rauntta nakavt etmeyi başardı.


Gizem Özer, yarı finalde Ordulu rakibini, finalde ise Ankaralı sporcuyu 5-0 mağlup ederek 64 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.Gizem Özer’in madalyasını Amasya İl Emniyet Müdürü Elazığlı Fahri Bulut takdim etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
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