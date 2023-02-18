Gizem Karaca deprem bölgesinde çılgına döndü: Bu kadar kolay olamaz

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizi etkiledi. Binlerce binanın yıkıldığı, on binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Bölgeye yardım ulaştırmaya çalışan ünlü isimlerden biri de Gizem Karaca oldu.

"Ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışılıyor"

Oyuncu, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlara yönelik tepkisini Instagram hesabından dile getirdi.

"Bu kadar kolay olamaz"

Normalleşme ayağına bu kadar saçma, bu kadar rahat hikâyeler paylaşamazsınız. Bu kadar kolay olamaz. Kimler neler yaşıyor, ne hayatlar tekrar kurulmaya çalışılıyor, ne yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir süre daha burayı onlar için verimli kullansak olmaz mı? Gerçekten çok mu zor bir süre daha yediğinizi, içtiğinizi, kuaförde fönlü saçlarınızı, aynada kıyafetinizi, sporunuzu oranızı buranızı göstermemeniz?

"İyi mi hissettiriyor hemen normalleşmek?"

Size hayran olan belki binlerce insan var evlerinden çıkmak zorunda kalan ve senin o 'güzel' hayatını takip eden. İyi mi hissettiriyor onlara manevi destek olmak varken böyle hızlıca 'normalleşmek'. İşletmeleri bir noktada anlayabiliyorum, ticaretine devam etmeli ama bu da yine daha hassas bir geçiş olmasa mı? Bunun bence bir adabı vardır. Bir süre lütfen dikkat edelim. Çok zor olmamalı. Benim düşüncem!