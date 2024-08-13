Giyim devi iflas etti! 56 mağazasını kapatıyor, 1300 çalışan işsiz kalacak

Moda grubu Esprit, Almanya'daki 56 mağazasının tamamını yıl sonuna kadar kapatıyor. Yaklaşık 1.300 çalışan işini kaybedecek. İflas eden Avrupa şirketinin marka hakları İngiliz finans yatırımcısı "Alteri"ye satılacak.

Esprit, satın alma fiyatı hakkında herhangi bir ayrıntı vermek istemedi. Şirketler tasfiye edilecek ve ürünler mağazalarda satılacak. Finansal yatırımcı operasyonel işleri, yani ne mağazaları ne de çalışanları devralacak. Sonuç olarak mağazalardaki ve Ratingen'deki merkez ofisteki toplam istihdam sayısı kaybedilecek. İflas halindeki yedi Alman Esprit şirketinin alacaklılar komitesi, şirketin de açıkladığı gibi, ilgili bir bildiriyi imzaladı.

Esprit'in bir marka olarak geleceği olmalı

Açıklamaya göre Esprit, öngörülebilir gelecekte bir marka olarak devam edecek. Marka altındaki ürünler Almanya'da üretilmeye ve satılmaya devam edecek, ancak henüz ne şekilde olacağı bilinmiyor. "Alteri", aynı zamanda Street One ve Cecil markalarıyla CBR Fashion adlı moda şirketinin de sahibi.

Esprit Europe GmbH ve moda grubunun diğer altı grup şirketi Mayıs ayında öz yönetim altında iflas başvurusunda bulundu. Dava 1 Ağustos tarihinde Düsseldorf Yerel Mahkemesi tarafından açıldı. Esprit Europe GmbH, Esprit'in Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İskandinav ülkeleri, Polonya ve İngiltere'deki ana şirketidir. Satın alma ve satışlar Avrupa'daki çeşitli iştirakler ve alt iştirakler tarafından organize ediliyor.

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