GİV Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen GİV Girişimcilik Ödülleri, Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye’de başarılı girişimleri ödüllendirmek ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen girişimcilere destek ve cesaret vermek amacıyla Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından bu yıl 7’ncisi organize edilen Girişimcilik Ödülleri, Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller için 10 Mart-20 Nisan tarihlerinde proje ve fikir başvuruları alındı. Törene Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, STK temsilcileri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

"Ne yaparsak yapalım muhakkak milli olacak dedik"

Selçuk Bayraktar, ödül töreninde İHA yapımı süreci, kullanıldığı operasyonlar ve TEKNOFEST hakkında sunum yaptı. Yaptıkları projelerde uyguladıkları ilkeleri açıklayan Bayraktar, "Biz, nasıl yola çıktık? Ne yaparsak yapalım muhakkak milli olacak dedik. Milli olmayacak olursa ne katma değer sizde ne de bağımsız olmanız mümkün değil. Bunun yanında bir şey daha koyduk; özgün olsun dedik. Zaten bizde bir aşağılık komplesi var, mühendisimiz kendine güvensin istedik. Kopyacılıkta bir yöntem, Çin böyle yaptı. Batı yeni geliyor ve böyle yapıyor. Ama kopya yaptığınızda ister istemez şöyle bir durum oluyor: Papağanların şiir okuması gibi durum oluyor. Papağanlar çok güzel şiir okuyabilirler ama asla şiir yazmazlar. Siz kötü de olsa bir şiir yazabiliyorsanız, günü gelince iyi bir şiir yazmayı başarabilirsiniz. Ecdadımız da öyle yapmış. Mesela Mimar Sinan asırlar boyu yaşayacak büyük şaheserler bırakmış. Bunlar özgün değil de, kopya olacak olsa şaheser olmaları zaten mümkün değil. O yüzde bizde projelerimiz özgün yapalım dedik. Bundan daha önemli olan ne yaparsak yapalım gökyüzü yalan kabul etmez. Uçağı uçurmak için milyonlarca sebebin zincirin halkaları için bir araya gelmesi gerekiyor ve hepsinin düzgün işlemesi gerekiyor. Bir tanesinde bile yanlış yapsanız olmaz çünkü fizik kanunları yalan kabul etmez. Uçağınız düşer ve bedeli çok ağır olur" şeklinde konuştu.

"Her yaptığımız işte etik ve ahlaki davranmalıyız dedik"

Her yaptıkları işte etik ve ahlaki davranmaları gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Mevcut sistem sizi belki yanlış yerlere sürükleyebilir. Gayri ahlaki yollara tevessül etmenizi isteyebilir. Ya bu diyardan gidersin ya da bu deveyi güdersin de diyebilir. Biz dedik ki; o gayri ahlaki yollara tevessül edemeyiz. Bizim buna inancımız müsait değil. Zaten o yollarda yarışmaya kalksak inancımız gereği bize Allah’ın yardımı gelmesi mümkün değil. Asla bu çizgiden sapmayacağız dedik. Bürokraside yolların dar olduğu yani bize ’’sen bu koridorda uçacaksın’’ dedikleri noktalarda biz araziye indik. Bu şuna sebep oldu: Askerle beraber Güney Doğu’da 3 senem geçti. İHA’nin en gelişmişini yapmamıza, askerle beraber aynı cephede ve aynı karavanadan yiyerek bir anlamda gönül birliği yapmamıza sebep oldu. Gerçektende TSK’nın ciddi anlamda bu teknolojiye sahiplenmesine vesile olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"En iyisini yapmamız için bir engel yok"

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Bütün bunlar olursa ve yarış yeniden başlıyorsa benim yabancıdan bir eksiğim mi var? Yok, özellikle buradaki genç girişimci kardeşlerimiz için söylüyorum; bu saydığım düsturlara dikkat ederseniz ve bunun yanında inancımızın koyduğu kurallardan çıkmayıp ahlak, ettikten sapmazsanız ve azamı gayreti gösteriyorsanız dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Çünkü biz inanıyorsak Allah’ın yardımı muhakkak gelecektir. En iyisini yapmamız için bir engel yok. Biz hep böyle inandık. Buradaki arkadaşlara bunu tavsiye ediyorum".

Törende açılış konuşması yapan Mehmet Koç, ’’Türkiye’de emek verildiğinde bir girişimci, tıpkı bir matkap ucu gibi zor zemin deldiğinde milletimiz arkasından gidiyor. Bundan belki 10-15 sene önce bugün ülkemizin geldiği durumu hayal etmek bile mümkün değildi. Türkiye, şu anda savunma sanayisinden tarıma, otomobil endüstrisinden pek çok endüstriye kadar üreten ülke. Burada bizim şöyle bir adamı aşmamız gerekiyor: Bunu daha çok tabana yaymak ve daha çok girişimcinin buraya katkı vermesini sağlamak. Biz, emek verdiğimiz girişimcilerimizden daha çok çalışmalarını istiyoruz. Ahlaki değerleri, ülke ve ümmet sevgisini ön planda tutarak işlerine girişmelerini istiyoruz. Üretimin, vatanperverliğin bir parça olarak algılamalarını istirham ediyoruz. Bu nedenle GİV olarak girişimciliğin hayır ve hasenat kapısı olduğunu, bir girişimcinin gençlerin projelerine yatırım yaparak sadece para kazanmak değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yatırım yaptığını ön görüyoruz" dedi.

Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) ve faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterimi sonrasında ödül törenine geçildi. 9 kategoride toplam 11 ödül sahibini buldu. Ödül kazananlar şöyle:

Girişimci Kulüp Ödülü: Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu

E-Ticaret Girişim Ödülü: Finartz projesiyle Cihan Demir, Hüseyin Ergün ve Bora Gönül

Yeni Girişimci Ödülü: Baharsun Tarım projesiyle Fahrettin Aksakal

Kurumsal Girişimcilik Ödülü: Yaytek Makine projesiyle Ekrem Eraslan

Akademisyen Ödülü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Üçer

Kamu Yöneticisi Ödülü: TRT Genel Müdürüve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren

Basın/Yayın Ödülü: Doç Dr. Şahap Kavcıoğlu

GİV Özel Ödülü: Şerif Enis

Proje/Fikir Ödülü Kategorisi’nde 1’incilik Ödülü: Güçlendirilmiş Koruyucu Kontakt Lens projesiyle Prof. Dr. Nilgün Kalaycıoğlu Özpozan ve Araş. Gör. Serkan Dayan

Proje/Fikir Ödülü Kategorisi’nde 2’ncilik Ödülü: Çok Fonksiyonlu Hibrit Kompozit İmplantlar projesiyle Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz

Proje/Fikir Ödülü Kategorisi’nde 3’üncülük Ödülü: Akıllı LED Isı Ölçer projesiyle Prof. Dr. Mehmet Arık ve Ahmet Mete Muslu