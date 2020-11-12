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Aktüel GittiGidiyor'dan Türk Telekom Prime'lılara özel indirim fırsatı
Aktüel

GittiGidiyor'dan Türk Telekom Prime'lılara özel indirim fırsatı

30 Kasım'a kadar sürecek kampanyada, GittiGidiyor'dan yaptıkları 80 lira ve üzeri alışverişlerinde 20 lira indirim kazanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:24:42 -
GittiGidiyor'dan Türk Telekom Prime'lılara özel indirim fırsatı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un, Türk Telekom Prime ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Türk Telekom Prime kullanıcıları, GittiGidiyor'dan yaptıkları 80 lira ve üzeri alışverişlerinde 20 lira indirim kazanıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Son olarak, yapılan iş birliği kapsamında Türk Telekom Prime üyeleri, GittiGidiyor'dan indirim fırsatı yakalıyor.

Türk Telekom Prime kullanıcıları, 30 Kasım'a kadar sürecek olan kampanyada, GittiGidiyor'dan yaptıkları 80 lira ve üzeri alışverişlerinde 20 lira indirim kazanıyor.

Türk Telekom Prime'lılar "PRIME GITTIGIDIYOR TCKN" yazıp 6262'ye SMS göndererek kampanyadan faydalanabiliyor. Gelen Türk Telekom Prime indirim kodu, GittiGidiyor hesabından aktifleştirilebiliyor. GittiGidiyor hesabından Türk Telekom Prime indirim kuponunu aktifleştirmek gerekiyor. Kampanyaya katılımı tamamlamak için kullanıcıların GittiGidiyor profilindeki "Hesabım" bölümünde yer alan "İndirimler ve Kampanyalar" sayfasını ziyaret ederek, "İndirim kuponunuzu & hediye çekinizi tanımlayın" sekmesini tıklaması yeterli oluyor.



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