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Ekonomi Gittigidiyor’dan "Maxipuan kampanyası"
Ekonomi

Gittigidiyor’dan "Maxipuan kampanyası"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:57:24 -
Gittigidiyor’dan "Maxipuan kampanyası"

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, İş Bankası iş birliği ile kullanıcılarına özel düzenlediği Ekim ayı kampanyasında 500 TL üzeri alışverişe 50 TL, 1000 TL üzeri alışverişe ise 75 TL Maxipuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, İş Bankası iş birliğiyle 16-31 Ekim 2020 tarihleri arasında alışveriş yapan kullanıcılarına 75 TL'ye varan Maxipuan kazanma hakkı veriyor.

Kampanya kapsamında Maximum kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde gerçekleştirecekleri peşin veya taksitli 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 50 TL, 1000 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 75 TL Maxipuan kazanabiliyor.


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