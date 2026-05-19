Gitmediği yolun borcu geldi! Bursa'dan çıkmayan araca İstanbul'dan icra

Gitmediği yolun borcu geldi! Bursa’dan çıkmayan araca İstanbul’dan icra

Bursa’da yaşayan bir vatandaş, şehir dışına çıkarmadığını söylediği aracı için İstanbul otoyollarından kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla icra takibi başlatılması üzerine hukuk mücadelesi başlattı...

Bursa’da aracını satın aldığı günden bu yana şehir dışına çıkarmadığını belirten bir vatandaş, İstanbul otoyollarından kesilen geçiş ücretleri nedeniyle başlatılan icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

 

“Hayali geçiş ücretleri ve cezalar yansıtılmıştır”

Mağdur vatandaşın avukatlığını üstlenen Av. Yasin Uğur, yaşanan bu absürt ve hukuka aykırı durumu yargıya taşıdı. Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan Av. Yasin Uğur, şu ifadeleri kullandı; "Müvekkilim, aracını satın aldığı günden bu yana Bursa sınırları dışına dahi çıkarmamıştır. Hayatında bir kez bile kullanmadığı, kilometrelerce uzaktaki İstanbul otoyollarından müvekkilimin plakasına hayali geçiş ücretleri ve cezalar yansıtılmıştır. Sistemlerin hiçbir kontrol mekanizması işletilmeden, 'nasıl olsa öderler' mantığıyla doğrudan icra takibi başlatılması kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Bursa'dan çıkmayan araca İstanbul'dan icra göndermek, vatandaşı açıkça mağdur etmektir."

 

Av. Yasin Uğur, bu tür vakaların ya otoyol şirketlerinin Plaka Tanıma Sistemleri'ndeki (PTS) okuma hatalarından ya da yasa dışı yollarla basılan "ikiz plaka" kullanımından kaynaklandığına dikkat çekti. Uğur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada ya ciddi bir sistem işgüzarlığı var ya da müvekkilimin plakasını kopyalayan sahte bir araç İstanbul yollarında cirit atıyor. Her iki durumda da devletin ve özel şirketlerin denetim yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyip, faturayı hiçbir şeyden haberi olmayan masum vatandaşa kesmek ne vicdani ne de hukukidir. İcra takibine karşı gerekli hukuki itirazlarımızı başlattık. Müvekkilimin uğradığı maddi ve manevi zararların sonuna kadar takipçisi olacağız."

 

“Görmediğim şehrin cezasını benden istiyorlar”

Herhangi bir borç bildirimi yapılmadan doğrudan icra memurlarıyla muhatap olan mağdur vatandaş ise "Arabam kapımın önünde duruyor, Bursa dışını görmedi. Bir gün evime icra kağıdı geliyor ve İstanbul'da otoban kullandığım söyleniyor. Gitmediğim yolun, görmediğim şehrin cezasını benden istiyorlar. Adalete ve avukatıma güveniyorum" dedi.

 

Uzmanlar, benzer mağduriyetleri yaşayan vatandaşların e-Devlet ve UYAP sistemlerini düzenli olarak kontrol etmelerini, bu tarz haksız icra takipleriyle karşılaştıklarında ise yasal süresi içinde (genellikle 7 gün) mutlaka itiraz etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

