Gırtlak ve ses telinin iltihapları

Farenjit boğazda oluşan iltihaptan dolayı çekilen ağrılı hastalığın başka bir adıdır. Bu akut veya kronik olabilir. Akut farenjite sebep ya bir bakteri (beta-streptococcus) veya bir virüstür. Beta-Streptococcus hastalığına strep throatı adı da verilir. Kronik şekli sürekli sinüs, akciğer veya ağız enfeksiyonundan olabilir ve sinüslere yayılır.

Belirtiler:

- Boğaz ağrısı,

- Yutma güçlüğü,

- Ateş.

- Alkol, sigara veya kötü, dumanlı hava solumak da başlıca sebepleri arasındadır.

Teşhis:

Boğazınız kızarıp şişerek, yutkunmayı ve bazen soluk almayı bile zorlaştırabilir. Cerahat da görülebilir. Boğazınızda yanma hissedebilirsiniz. Bu belirtiler birkaç günden fazla sürerse doktora başvurun.

Doktor, boğazınızı muayene edecek ve enfeksiyona sebep olanın bir bakteri olup olmadığını belirlemek için, laboratuvara gönderilmek üzere bir kültür örneği alacaktır. Ayrıca burun ve solunum yolları enfeksiyonu gibi diğer hastalıklar yönünden de muayene edecektir.

Tedavi:

Çoğu zaman bile tedavi gerekmez.

Bol bol dinlenmeli, aspirin veya benzer bir ilaç almalı ve günde birkaç defa ılık tuzlu suyla gargara yapmalısınız.

LARENJİT:

Larenjit, ise ses tellerinin enfeksiyonu veya tahrişidir. Ses telleri şişer veya tahriş olursa ses bozulur ve boğuk çıkar, bazen de anlaşılamayacak kadar hafiftir.

Belirtiler:



● Kısık ses,



● Boğazda gıdıklanma ve boğazda kuruluk,



● Sürekli boğazı temizleme ihtiyacıdır.



Sabırla, ısrarla tedavi olmalısınız

Kronik faranjitin çözümü yok demeyin ve korkmayın. Doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Sakın sıkılmayın pes etmeyin. Aslına bakarsanız önce kronik faranjitin neyden kaynaklanıyor olduğunu anlamak gerekir Bunun için de testler yaptırmanız.. "Gayta" ve "ağız ve burun sürüntüsü" ve "kan testleri"ni yaptırmadan çözüm bulamazsınız. Bulunduğunuz devlet hastahanelerin "Alerjik Hastalıklar" bölümüne başvurun ...



Bazen midedeki "helikobakter plori" denen bir bakteri reflüye sebep olup bağazda tahriş yapabiliyor. Bunun için en iyi çözüm "Helipak" denen bir ilaç iki haftada bakteriyi yok ediyor ayrıca bununla birlikte "Gaviskon" denen şurup var onu da almanız gerekir.. Eğer hastalığınız hâlâ devam ediyorsa Alerjik rahatsızlıktan dolayı boğaz tahriş olabiliyor. Bunu için en iyisi aşı tedavisi olmak ve antihistamik ilaçlar almak. Bunun dışında neye karşı alerjiniz olduğunu bilmeniz lazım. Ev akarlarına karşı alerjiniz var ise öncelikle yatağınızı değiştirmekten başlamalısınız. Odanızdaki bütün toz tutan eşyaları kaldırın özellikle halı gibi.. Ayrıca burun spreyleri verilir hastalara.. Bir tavsiye burnunuza değil boğazınıza püskürtün ve kesinlikle bitkisel destekte de bulunun Papatya, çörekotu, zencefil, adaçayı gibi.. Bol bol siyah çay yerine gündelik bunları tüketin ki bağışıklık sisteminizi düzene soksun...

Bunun dışında faranjitin sebebi burunda kemik veya kıkırdak olabilir ve nefes almanızı engeller ve özellikle geceleri ağızdan nefes alırsınız bu da sert havanın boğazınıza değmesi demektir ki kronik faranjite sebeb olur...

Kesinlikle sigara içmeyin! Hem sigara içip hem de kronik faranjitim geçsin derseniz daha ağır vakalara dönüşebilir... Kendinize değer verin saygı duyun içmeyin, insan ağırlaşmadıkça farkına varmaz bu illetin...

Bu yazdıklarımız "kronik faranjit" içindir... Akut faranjit zaten antibiyotiklerle hemen geçer. Faranjitiniz 1 bilemedin 2 ayı geçerse bilinki artık kronik faranjitsiniz... ve artık sakın antibiyotik kullanmayın bağırsaklarınızı mahvedersiniz ve vücudun bağışılık sistemini çökertir....